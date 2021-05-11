Canlı Yayında İtiraf Edilen İhanet Hakkında Yeni Gelişmeler

Ali Babacan AK Parti'den ayrılmış ve Deva Partisi'ni kurarak katılmış olduğu bir televizyon programında partisine ihanet ettiğini dile getirmiş idi. Babacan 2018 senesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmamasına rağmen bazı önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti aday yapmaya çalışıp eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapılan görüşmelerin ortasında yer aldığını açıkladı. AK Parti'den ayrılan ve Deva Partisi'nin kuran Ali Babacan hakkında o döneme ait bir belgenin ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı. Ali Babacan’ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapılan görüşmelerin göbeğinde yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için listede ikinci sırada imza veren isim olarak görüldüğü öğrenildi.

Deva Partisi'nin kuran Ali Babacan'ın 3 Mayıs 2018 gününde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması adına imza verdiği ne bunun yanı sıra aynı anda Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak başkanı adayı olması için çalışmalar yaptığı bilgisi açığa çıktı. Özel bir televizyon kanalında Ali Babacan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yaptığını belirtti ve tam ortası göbeğinde idim, dedi. Ali Babacan görünür olmadığını ancak tam göbeğinde olduğunu belirtti ve “Abdullah Gül'ün teklif edildiği yerde sizde var mıydınız?” sorusuna “Tabii ki vardım.” şeklinde bir cevap vererek dikkat çekti.

Yapılan açıklamalarda AK Parti İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım'ın 3 Mayıs 2018 gününde AK Parti grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul Divan başkanlığına Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını sunmuş olduğu belirtildi. Söz konusu olan dilekçede ise anayasanın 101. ve bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca AK Parti Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 gününde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişik listede imzaları bulunan milletvekillerinin grup tarafından aday gösterilmesinin arz ve teklif edildiği bilgisi öğrenildi.