Çankırı Artan Vakalar Sonucunda Tedbirleri Arttırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayısını değerlendirdi ve en çok artış yaşanan illeri açıkladı. Bir haftada en çok vaka sayısı artan 5 il arasında ise Çankırı'da bulunuyordu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bu artış ile ilgili yorumlar yaptı ve bu duruma bir an önce” dur” denilmesi gerektiğini söyledi. Çankırı'nın en çok artış yaşanan 5 il arasında bulunduğunu belirtilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gerçekten korona virüsün güncel olarak daha önce hiç olmadığı kadar hızla yayıldığını açıkladı ve bu konu hakkında yeni tedbirlerin de değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, son 1 hafta içerisinde vaka sayısının artış gösterdiği illeri açıklamış ve Kastamonu, İstanbul, Çankırı, Yalova ve Erzincan'da vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini söylemişti. Diğer taraftan vaka sayılarının azaldığı iller arasında ise Sinop, Mersin, Gümüşhane, Burdur ve Kırıkkale’nin bulunduğu açıklandı. En çok artış görülen kategoride bulunan Çankırı hakkında ise Vali Ayaz, kentte bulunan vaka artış oranının çok yüksek olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Koca’nın da açıkladığı gibi maalesef son 1 hafta içerisinde en fazla artan iller arasında bulunduklarına söyledi.

Daha Az Temas, Daha Fazla Tedbir

Bu durumu zaten geçen haftalarda da yaptığı açıklamalarda vurguladığını belirten Vali Abdullah Ayaz, bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta da yoğun bir şekilde denetimleri devam ettirmek kararı alındığını açıklayan Vali, aynı şekilde devam edileceğini ancak vatandaşlardan daha az temas, daha fazla tedbir ve daha az hareket istediği hakkında yorumlar yaptı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılma kararı alınması sonrasında vaka sayılarında artış göstermesinin önüne geçilemedi. Bu durumu belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, normalleşme sürecinin kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Hafta sonu kaldırılan sokağa çıkma yasağının hareketi ciddi manada arttırdığını ve hem ilçelerde hem de köylerde daha çok korona virüsün yayıldığını söyledi. Ortada bir mutasyon virüs olduğunu ifade eden Vali Ayaz, bu sebeple daha fazla bulaş gerçekleşiyor dedi. Vatandaşlarından daha sabırlı ve daha tedbirli davranmalarını rica eden Vali Ayaz, arkadaşları ile beraber bu zorlu süreci takip ettiklerini açıkladı.