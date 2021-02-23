Canının Bedeli 5 Lira Oldu

Samsun'da korkunç bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. 38 yaşındaki M.Y. isimli şahıs edinilen bilgilere göre Samsun'da yürüyüşe çıktı ve dinlenmek için bir parkta oturmaya başladı. Ardından 38 yaşındaki şahsın yanına 23 yaşındaki S.T. isimli biri gelip kendisinden para istedi. İstediği 5 liraya kavuşamayan 23 yaşındaki S.T. Samsun'da yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki M.Y.’yi 3 kez bıçakladı. 5 TL vermediği için suçlu tarafından 3 kez bıçaklanarak ağır bir şekilde yaralanan genç adam, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Son olarak edinilen bilgilere göre olayın Samsun'da akşamüstü saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda yaşandığı öğrenilen olay hakkında 38 yaşındaki bir adamın yürüyüş için dışarı çıktığı zaman tanımadığı bir kişinin yanına gelerek kendisinden 5 lira istediği bilgisi edinildi. Yürüyüşe çıkan adam ise yanına gelen tanımadığı kişiye para vermedi ve bunun bedeli olarak 3 kez bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. 5 lirayı alamadığı için 38 yaşındaki adamı bıçaklayan 23 yaşındaki şüpheli, işlediği cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi sonucu olay yerine ekipler geldi. İhbar edilen polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yaralanan 38 yaşındaki talihsiz adama ilk müdahale Park içerisinde olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan ağır yaralı hastanın durumu hakkında son bilgiler ise henüz bilinmiyor. Diğer taraftan 5 lira vermediği için 38 yaşındaki yürüyüş yapan adamı bıçaklayan şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaşmış idi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve adının S.T. olduğu anlaşıldı. Yürütülen çalışma ardından şüpheli saldırganın kısa süre içerisinde yakalandığı haberi öğrenildi. Gözaltına alınan 23 yaşındaki şahıs tarafından kullanılan bıçak suç delili olarak ele geçirildi. Saldırgan gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ise olay ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.