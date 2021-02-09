Cani Anne ve Baba Evlatlarını Kemerle Öldürüp Çöpe Attı!

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, kan donduran olay Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana geldi. Carlos Conrado ve Rosiane Correia adındaki çift dünyaya yeni gelen bebeklerini kemerle döverek öldürdü. 26 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen cani çiftin yaptıkları ülke gündemini otururken, yeni doğan bebeği öldürdükten evlerinin önüne bulunan çöpe attıkları ortaya çıktı.

Brezilya'da beraber yaşayan 26 yaşındaki Carlos Batista Conrado ve kendisinden 6 yaş küçük olan 20 yaşındaki kız arkadaşı Rosiane Correia, yeni doğan bebeklerini önce kemerle döverek öldürüp daha sonra bebeğin cansız bedenine çöp konteynırına bıraktıkları ortaya çıktı.

Brezilya Sao Paulo'da yaşanan olayda bebeğin cansız bedenini, çöp toplayan bir kişi buldu. Çöp topladığı esnada cansız bir bebek cesedi ile karşılaşması ile olay ortaya çıkarken, cani çiftin bebeğin cansız bedenini evlerinin önündeki konteynıra attığı anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayı araştıran polis ekipleri, güvenlik kameraları ve incelemelerinin ardından bebeği öldürüp konteynıra atan kişilerin bebeğin anne ve babası olduğunu tespit etti.

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmada Carlos Conrado ve Rosiane Correia çiftinin bebeği istemedikleri için öldürdüğü ve cinayet anında bebeğin dayısının da olay yerinde olduğunu ve cinayete yardım ettiği öğrenildi. Polisin yapmış olduğu kapsamlı araştırma neticesinde, annenin depresyonda olduğu ortaya çıkarken, kameraya yansıyan görüntülerde cani çiftin bebeği çöpe bırakmadan önce etrafı kontrol ettikleri sağlarına ve sollarına dikkatlice baktıkları kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

Annenin üç çocuğu olduğu ve erkek arkadaşının öldürdükleri çocuğun biyolojik babası olmayabileceğini inandığını söyleyen Polis amiri, bir anne ve babanın bebeklerine nasıl bunu yapabildiklerini bir türlü anlayamadığını ifade ederken. Cani anne ve baba ve cinayeti işlerken onlarA yardım eden dayı gözaltına alındı. Soruşturma ise devam etmekte