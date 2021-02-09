Cani Anne ve Baba Evlatlarını Kemerle Öldürüp Çöpe Attı!

Brezilyada yaşayan cani çift bebeklerini istemedikleri için önce kemerle öldürüp daha sonrasında cansız bedenini çöpe attılar.

Cani Anne ve Baba Evlatlarını Kemerle Öldürüp Çöpe Attı!

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, kan donduran olay Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana geldi. Carlos Conrado ve Rosiane Correia  adındaki çift dünyaya yeni gelen bebeklerini kemerle döverek öldürdü.  26 ve  20 yaşlarında olduğu öğrenilen cani çiftin  yaptıkları ülke gündemini otururken,  yeni doğan bebeği öldürdükten evlerinin önüne bulunan  çöpe attıkları ortaya çıktı.

Brezilya'da beraber yaşayan 26 yaşındaki Carlos Batista Conrado ve kendisinden 6 yaş küçük olan 20 yaşındaki  kız arkadaşı Rosiane Correia,  yeni doğan bebeklerini önce kemerle döverek öldürüp daha sonra bebeğin cansız bedenine çöp konteynırına bıraktıkları ortaya çıktı. 

Brezilya Sao Paulo'da yaşanan olayda  bebeğin cansız bedenini, çöp toplayan bir kişi buldu. Çöp topladığı esnada cansız bir bebek cesedi ile karşılaşması ile olay ortaya çıkarken,  cani çiftin bebeğin cansız bedenini  evlerinin önündeki konteynıra  attığı anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince  bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayı araştıran polis ekipleri,  güvenlik kameraları ve incelemelerinin  ardından bebeği öldürüp konteynıra atan kişilerin bebeğin anne ve babası olduğunu tespit etti.

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmada  Carlos Conrado ve Rosiane Correia  çiftinin bebeği istemedikleri  için öldürdüğü ve cinayet  anında bebeğin dayısının da olay yerinde olduğunu ve cinayete yardım ettiği öğrenildi. Polisin yapmış olduğu kapsamlı araştırma neticesinde,  annenin depresyonda olduğu ortaya çıkarken,  kameraya yansıyan görüntülerde cani çiftin bebeği çöpe bırakmadan önce etrafı kontrol ettikleri sağlarına ve sollarına dikkatlice baktıkları kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

Annenin üç çocuğu olduğu ve  erkek arkadaşının öldürdükleri çocuğun biyolojik babası olmayabileceğini inandığını söyleyen Polis amiri,  bir anne ve babanın bebeklerine nasıl bunu yapabildiklerini  bir türlü anlayamadığını ifade ederken. Cani anne ve baba ve  cinayeti işlerken onlarA yardım eden dayı gözaltına alındı. Soruşturma ise devam etmekte

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