Canan Kaftancıoğlu İçin Flaş İddianame: 6 Yıla Kadar Hapis…

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul’daki evinin fotoğraflarının gizlice çekilmesi süreci ile ilgili bir iddianameye konu oldu. Kaftancıoğlu’na ilişkin, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçu ile hazırlanan iddianamede, CHP İl Başkanı için 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Daha önce bu suça ilişkin hazırlanan iddianamede 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı’nın, 2 partili ile birlikte Üsküdar Kuzguncuk’ta, Fahrettin Altun ve ailesi tarafından kullanılan evde fotoğraf çektiği ve bu görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na gönderdiği yer aldı. Kaftancıoğlu’nun, eline geçen bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasına yer verilen iddianamede, bu olayın suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme kapsamında yer aldığı ifade edilmiş ve bundan dolayı 9 aydan 10 ay 6 aya kadar hapis istemi öne sürülmüştü.