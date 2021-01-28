Çanakkale’de Otomobil Buzlu Yolda Önce Kaydı Sonra Dereye Uçtu! 2 Yaralının Durumu İyi

Çanakkale Çan’da gece saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Saat yaklaşık olarak 22.30’da, yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda otomobil dereye uçtu. Bu duruma sebep olarak yolun buzlanması ve sürücünün de kaygan yol sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterilirken yolda kayarak dereye uçan aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Korkunç olay akşam saatlerinde Çanakkale Çan’da yaşandı. İki kişi adeta ölümden döndü. Şans eseri araçtan canlı olarak çıkabilen sürücü ve yolcu yaşanan bu kazayı yaralı olarak atlattı. Aracın sürücüsü E.Ö. Çan ilçesine bağlı olan bir köyden Çanakkale’ye gitmek için yola çıkmış ancak araç seyir halindeyken yolda bulunan buzlanma sebebiyle aracın kayarak dereye düşmesine şahit olmuştur.

Yolda ciddi bir tehlike bulunuyordu. Olumsuz hava şartlarından dolayı buzlanma yaşanan yol, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobilin kaymasına yol açtı. Sonrasında aracın kontrolünü tamamen kaybeden sürücü, maalesef dereye uçtu. Derenin içinde aracın ters dönüp devrildiği anda araç içinde bulunan sürücü ve yolcu kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Kaza yerinden geçen Jandarma ekipleri ise yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yapıp yardım ettikten sonra kaza yerine çağırılan çekici ile otomobil dereden çıkartılıp çevrildi. Kaza sonrasında dereye uçup ters dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve yolcunun kazayı hafif yaralarla ile atlattığını ve durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan kazaya soğuk hava şartları ile yollarda buzlanma sebep olurken sürücü zor anlar yaşadı. Çan’ın bir köyünden Çanakkale’ye gitmek amacı ile yola çıkan sürücü ve yanında bulunan bir yolcu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolda kaymaya başladı. Buzlanma görülen yolda bir süre kayan araç dereye uçtu. Olay yerinden geçen Jandarma ekipleri ise ilk müdahalede bulunurken ters dönmüş araçtan iki kişiyi çıkarmayı başardı bu korkunç kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan sürücü ve yolcunun güncel durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralar ile atlattıkları öğrenildi.