Çanakkale'de tekne battı, komutanlar kayboldu!

Çanakkale Gökçeada'da dün gece meydana gelen tekne kazası gündemde geniş yankı uyandırdı. Avlanmak isteyen bir grup asker dün akşam saatlerinde bir vatandaşın teknesiyle birlikte denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle devrilen teknede denize düşen Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kayboldu. Tekneyle açılan kişilerden ikisinin uzman erbaşlar olduğu ve yüzerek karaya çıktıkları kaydedildi. Olay sırasında teknenin sahibinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Teğmen Musa Bulut ile Başçavuş Fatih Toykuyu kayboldu

Ülke gündeminde geniş yankı uyandıran kazada, Teğmen Musa Bulut ile Başçavuş Fatih Toykuyu dışında teknede bulunan kişilerin ismi netleşti.

Yüzerek karaya ulaşan uzman erbaşlarınileolduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden tekne sahibinin ise eski Türkiye off-road şampiyonu olanolduğu kaydedildi. Alabora olan teknede denize düşen ve kaybolan Teğmen Musa Bulut ile Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Eski off-road şampiyonu Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti!

Kaybolan iki komutanı arama çalışmaları için dalgıç polis ekibi, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri görevlendirildi. Kaybolan komutanları bulmak için devletin bütün kuvvetini kullandıklarını kaydeden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, olayın ayrıntılarını anlattı.

Teknenin sahibi olan eski off-road şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün Şahinkaya köyünde bir otelinin de bulunduğunu kaydeden Çetin, dört askeri personelin Çarpışantürk ile birlikte balık tutmaya çıktığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 08:43