Can kaybı 100 bini geçti! Johnson'dan "Sorumluluk bende" açıklaması

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler 100 bini geçti. Başbakan Johnson, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. İngiltere'deki koronavirüs tablosuna işaret eden Johnson, insanların yakınlarına veda bile edemediklerini söyledi.

"Bir arada olacağız"

Koronavirüsün üstesinden gelinmesinin ardından yaşamını yitiren kişileri anmak ve bu süreçte fedakârca çalışan sağlık personelini onurlandırmak amacıyla herkesin bir araya geleceğine dair söz veren Johnson, ülkesinin koronavirüs sürecinden gereken dersi aldığını ve ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek muhtemel salgınlara karşı hazırlıklı olacağını ifade etti.

"Sorumluluk bende"

Johnson, koronavirüsün üstesinden gelebilmek için bütün sorumluluğu üstlendiğini ve yoğun bir çaba gösterdiğini belirterek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren herkes için üzgün hissettiğini söyledi.

"Enfeksiyon oranı oldukça fazla"

İngiltere'deki enfeksiyon oranının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Johnson, aşılama programı sayesinde vaka sayılarında azalma yaşandığını ifade etti. Johnson, ulusal karantina sebebiyle yüz yüze eğitim göremeyen öğrencilere gereken desteğin verileceğini belirtti.

"Önlemler esnetilmemeli"

Baş Tıbbi Memur Whitty, mutasyonlu koronavirüsün pandemi ile mücadele sürecinde değişikliğe neden olduğunu kaydederek, koronavirüsün bulaşma oranını dengede tutmanın güçleştiğini ifade etti. Günlük tespit edilen vakalarda azalma yaşandığına dikkat çeken Whitty, şu ana kadar kayıtlara geçen vaka sayısının ise oldukça fazla olduğunu ve bu nedenle önlemlerin esnetilmemesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'de koronavirüs bilançosu

İngiltere'de son bir günde 1.631 kişi koronavirüsten öldü. Şu ana kadar koronavirüs kaynaklı can kayıpları 100 bin 162'ye çıktı. Söz konusu ülkede son bir günde 20 bin 89 vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı böylece 3 milyon 689 bin 746 oldu. İngiltere'de 37 bin 561 kişi koronavirüs sebebiyle hastanelerde tedavi altında. Söz konusu kişilerden 4 bin 32'si hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. İngiltere'de son bir günde uygulanan test sayısı 542 bin 893 olarak açıklandı. Şu ana kadar toplam 66 milyon 42 bin 967 test yapılmış oldu.

İngiltere'de kaç kişi aşılandı?

İngiltere'de 6 milyon 853 bin 327 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı. Bu kişilerden 472 bin 446'sına koronavirüs aşısının ikinci dozu da uygulandı.

Ulusal karantina ilan edilmişti

İngiltere'de 4 Ocak 2021 tarihinde ulusal karantina ilan edilmişti. Söz konusu uygulamanın Şubat ayının ortalarına kadar süreceği ifade edilmişti. Johnson, bu süreçte insanların sadece egzersiz yapmak, hastaneye veya eczaneye gitmek, alışveriş yapmak ve işe gitmek için evlerinden çıkabileceklerini söylemişti. İlkokullarda ve ortaokullarda uzaktan eğitim sistemine geçildiğini duyuran Johnson, ülke genelindeki sınavların da ileri bir tarihe erteleneceğini belirtmişti. Johnson, mutasyonlu koronavirüsü kontrol altında tutmak ve aşılama programına hız kazandırmak için bu kararın verildiğini kaydetmişti.