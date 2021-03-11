"Çamur yağışından sonra 2 gün evde kalın" uyarısı!

Türkiye'de Irak ve Suriye kaynaklı olmak üzere toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle Mardin ile Şanlıurfa'nın güneyinde hava kalitesinin düşeceği ve görüş mesafesinin azalacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların çamur yağışına karşı önlem almaları için uyarılar yapılıyor.

"Sağlık problemleri yaratabilir"

Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şenyiğit, yağışlı yerlerde toz fırtınasının kirliliğe yol açmanın haricinde önemli sağlık problemleri yaratabileceğini dile getirdi.

"Çamur olarak etkili olacak"

Toz fırtınasının Sahra Çölü'nden gelerek Türkiye'yi etkileyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şenyiğit, yağmurun etkili olmasının beklendiğini de söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, toz fırtınasının yağış esnasında yeryüzünde çamur olarak etkisini göstereceğini belirterek, bunun kirliliğe neden olmasının yanı sıra sağlık bakımından ciddi sıkıntılara yol açabileceğini söyledi. Yağışlı alanlarda yağmurla birlikte tozun aşağı ineceğine ve etkisinin azalacağına dair düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Şenyiğit, söz konusu toz fırtınasının yağışın ardından da sürebilecek biçimde etkili olmaya devam edebileceğini dile getirdi.

"Evde kalınmalı"

Prof. Dr. Şenyiğit, yağışın ardından havanın güzel olması durumunda bile vatandaşların minimum 1-2 gün daha evde durmaları gerektiğini belirterek, toz bulutunun kar yağışı sırasında etkisinin azalacağını ama yine de bunun zararsız olacağı anlamına gelmediğini söyledi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hastaların dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Şenyiğit, toz fırtınasının etkisinin azalması durumunda bile söz konusu fırtınanın soğuk havayla beraber hastaları olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

"Pencere ve kapıları kapalı tutun"

Prof. Dr. Şenyiğit, alerji, solunum yolu rahatsızlığı, astım ve KOAH rahatsızlığına sahip olan insanların pencere ve kapıları kapalı tutmaları gerektiğini belirterek, tozun akciğere girmesi durumunda bu rahatsızlıkları artabileceğini söyledi. Yağmurun yağmadığı bölgelerde toz fırtınasının çok yoğun olması durumunda sağlığı daha fazla etkileyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Şenyiğit, toz fırtınasının az olması durumunda ise sağlığı daha az etkileyebileceğini aktardı.

"Atak geçirebilirler"

Alerji, solunum yolu rahatsızlığı, astım ve KOAH rahatsızlığına sahip olan insanların dikkatli olmaları yönündeki uyarılarını tekrarlayan Prof. Dr. Şenyiğit, söz konusu kişilerin toz fırtınasının etkili olduğu durumlarda dışarı çıkmamaları gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Şenyiğit, bu durumda rahatsızlıkların nüksedebileceğini ve atakların meydana gelebileceğini söyledi.

"Havalandırmayın"

Toz fırtınasının etkili olduğu dönemde mecburi olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şenyiğit, pencere ve kapıların kapalı tutulması ve kapalı mekânların havalandırılmaması gerektiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 11:45