Çalışmalarda sona gelindi: Seçim barajı kaç olacak? 

Hürriyet'te yer alan habere göre, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından seçim ve siyasi partiler yasalarına ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. MHP'ye (Milliyetçi Hareket Partisi) götürülecek olan taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda hazırlandı. Söz konusu taslak metnin, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından hazır olacağı ifade edildi. Önceden farklı alternatife sahip olan çoğu konunun şu anda belirginlik kazandığı bildirildi.

Seçim barajı için öneri ne olacak?

Taslak metinde seçim barajının yüzde 7 olarak önerileceği bildirildi. İttifak içerisinde bulunan partilere yönelik farklı bir seçim barajı getirilmesi teklifi bir kenara bırakıldı. MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) seçim barajı olarak yüzde 7'ye yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

"En fazla 5-7 vekil" önerisi

Dar veya daraltılmış bölge tavsiyelerinin görüşüldüğü ve simülasyon hazırlandığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde bulunan seçim çevrelerinin daraltılmasının önerileceği kaydedildi. Öte yandan, seçim bölgesinde maksimum 5-7 vekil olmasının teklif edilmesi kararlaştırıldı.

Seçime katılma koşulları değişecek

Siyasi partilerden istifa edenlerin, seçimlere katılabilmek için grup kurmak zorunda kalmayacakları öğrenildi. Seçime katılabilmek için 20 vekile sahip olmanın gerekmeyeceği kaydedildi.

Daha sonra kurulan siyasi partilerin, Meclis'in komisyonlarında, yönetiminde veya farklı görevlerinde yer almasının engelleneceği bildirildi. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanvekili, komisyon üye sayıları, kâtip üye sayıları ve idare amiri sayılarının, seçimin ardından partilerin sahip olduğu milletvekili sayısı doğrultusunda tespit edileceği ifade edildi. Milletvekili sayılarının değişikliğe uğraması halinde bile söz konusu dağılımın değişmeyeceği aktarıldı.

Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak?

Yerel seçimlerden altı ay kadar önce veya sonra muhtarlık seçimlerinin gerçekleştirilmesinin tavsiye edileceği belirtildi. Söz konusu uygulamaya geçmeden önce seçilen muhtarların bir seferliğine 5 sene değil 5,5 sene çalışacağı ifade edildi. Görev sürelerinin uzatılacağı ve bu konuda yapılabilecek düzenleme için muhalefet partilerinin desteği ile anayasa değişikliğinin gerekli olacağı bildirildi.

Siyasi partiler Hazine'den şartlı yardım alacak

Türkiye'de bulunan siyasi partilerin Hazine'den faydalanmalarının güç bir hale getirileceği kaydedildi. Siyasi partilerin belirli koşullar altında Hazine'den yardım alabileceği ifade edildi. Söz konusu koşullara riayet etmediği iddia edilen siyasi partilerin hiçbir şekilde Hazine'den yardım alamayacağı belirtildi. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi), HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) sağlanan Hazine yardımına ilişkin farklı düşüncelere sahip.

YSK seçim kurullarının başkanlarını belirleyecek

İl seçim kurullarının başkanları, şu anda en kıdemli hâkimler tarafından seçiliyor. Söz konusu sistemin de ortadan kaldırılacağı, YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) il seçim kurullarının başkanlarını seçeceği ifade edildi.