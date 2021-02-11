Çalışma yasasında sona gelindi: Haftada 4 gün mesai yapılacak!

Hindistan'da yeni bir çalışma yasası gündemde. Söz konusu yasaya ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Bu yasa ile işçiler haftada 5-6 gün mesai yapmak yerine 4 gün mesai yapabilecekler. Fakat 4 gün mesai yapan işçilerin bir günlük mesai süresi 8 saat olmayacak. Bir günlük mesai süresi tam 12 saat olacak. Yani haftalık 48 saat olan mesai süresi değişmemiş olacak.

"3 gün izin yapma imkânına sahip olacaklar"

Konu hakkında açıklama yapan Hindistan Çalışma Bakanlığı yetkililerinden Çandra, çok sayıda işveren tarafından "haftada 4 gün mesai" uygulamasına sıcak bakıldığını ifade etti. Çandra, haftada 4 gün mesai uygulamasına geçen iş yerlerindeki işçiler rahatlıkla 3 gün izin yapma imkânına sahip olabilecekler. Söz konusu yasayla beraber işçilerin ücretsiz bir şekilde check-up yaptırabilecekleri de ifade ediliyor.

Ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Çalışma Bakanlığı, yeni çalışma yasasını kısa süre içerisinde tamamlayacak. Haftalık mesainin 4 güne düşürülmesine ilişkin yasayla birlikte bunu uygulamak isteyen işverenlerin önce hükümetten izin almasına gerek olmayacak.

Çandra, haftada 4 gün mesai ve 3 gün izin yapan işçilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirdi. Yani haftada 4 gün mesai yaptıran iş yerleri yine aynı maaşı vermek zorunda. Çandra, "Ücretler", "Endüstriyel İlişkiler", "İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma Koşulları" ve "Sosyal Güvenlik" yasalarının yakın zamanda yürürlüğe gireceğini dile getirdi.

Finlandiya'da haftada 4 gün mesai önerilmişti

Hindistan'da hazırlanan yeni çalışma yasasındaki haftada 4 gün mesai seçeneği akıllara Finlandiya Başbakanı Marin'in önerisini getirdi.

Marin, ülkesinde haftada 4 gün mesai sistemine geçilmesini önermişti. Fakat Marin, Hindistan'daki gibi günde 12 saat değil, yalnızca 6 saat mesai yapılmasını tavsiye etmişti. İnsanların hobilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini belirten Marin, insanların daha az mesai yapmalarına izin vermenin önem taşıdığını söylemişti. Marin, bunun kadınca bir tutumla yönetmekle ilgisi olmadığını, vatandaşlara yardım etmek ve verdiği sözleri tutmak istediğini belirtmişti.

Daha sonra bu konuda tekrar bir açıklamada bulunan Marin, günde 8 saat olan mesai süresinin azaltılması için çağrıda bulunmuştu. Marin, daha az mesai yapılması durumunda üretkenliğin artabileceğini dile getirmişti. Marin, ülkesinde daha az mesai süresinin uygulanması ve işçilerin daha uygun çalışma koşullarına sahip olması hususunda vizyon oluşturulması ve kesinlikle somut hamlelerde bulunulması gerektiğini ifade etmişti. Bu uygulamanın istihdamı yüzde 75'e yükseltme ya da kuvvetli bir kamu finansmanı hedefleriyle tutarsız olmadığına dikkat çeken Marin, refahın yalnızca yatırımcılar ve işverenler arasında değil işçilerle de paylaşılması gerektiğini dile getirmişti. Marin'in bu çağrısı büyük bir yankı uyandırmıştı.