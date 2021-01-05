Çalışma Bakanlığından İntibak Zammı Açıklaması! Emekli maaşlarında İntibak zammı uygulanacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 maaşları hakkında yeni açıklamalar yapmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda;

Asgari ücret,

Emekli maaşları,

Memur maaşları,

İkramiye ve promosyonlar vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Gelen açıklamalar tüm çalışmaların sıralı ve düzenli olarak ilerlediğini göstermektedir. Bu çerçevedeki son haberler ise intibak zammı ile alakalıdır. Bakanlık tüm emeklileri alakadar eden intibak zammına resmi olarak onay vermiştir. Peki onayı alan zam ne kadarlık fark yaratacaktır? Maaşlara etki etmesi beklenen zam oranı ne kadardır? Emeklilere intibak zammı ile ilgili tüm detaylara içeriklerimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Emeklilere İntibak Zammı Geliyor!

Çalışma Bakanlığı tarafından;

SSK emeklilerine,

Bağ-Kur emeklilerine intibak zammı geleceği kesinleştirilmiştir.

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber sonrasında gözler yeniden bakanlığa çevrilmiştir. Çünkü intibak zammı ne zaman yatacak konusu ile alakalı henüz bir tarih verilmiş değildir. Emeklileri ilgilendiren bu sistem hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarına devam etmektedir.

Bakan Selçuk, yapmış olduğu son açıklamalar çerçevesinde teklifin verildiğinin altını çizmiştir. Verilen tekliften gelecek sonuca göre ise yeni adımların atılması beklenmektedir. Böylelikle 2020 yılından sonra 2021’de de etkisi devam eden Korona Virüs emeklileri maddi olarak etkilemeyecektir. Ülkemizde salgın kapsamında emeklilik talebi veren çalışan sayısında da ciddi bir artış yaşandığı bilinmektedir.

Maaşlarda Değişme Yaşanacak!

Korona Virüs yüzünden 1.500 TL zam artışı,

1.000 TL bayram ikramiyesinin yatması yüzünden kesinlik olmadığı vurgulanmaktadır.

çerçevesinde emekli maaşlarında değişme yaşanması beklenmektedir. Bu değişimin maddi tutarı ise 355 TL olarak açıklanmaktadır. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda teklifin 355 TL şeklinde verildiğini vurgulamaktadır. Buna karşın gelen açıklamalarda;

Normal şartlar altında bu tür zam haberlerinin hemen arkasından zamlı maaş tarihleri de verilmektedir. Bakan, sayılan nedenler yüzünden henüz kesin bir tarih verilemeyeceğini söylemektedir. Buna karşın bakanlık, konu hakkındaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çerçevede intibak zammı tarihi konusunda en kısa zamanda kesin bir açıklama gelecektir.

355 TL Ek İntibak Zammı Hakkında Merak Edilenler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 bütçesi çerçevesinde maaş zamlarını açıklamayı sürdürmektedir. Gerek çalışanlar gerekse emekliler için geçerli olacak zamlarda enflasyon rakamları beklenmektedir. 4 Ocak tarihi bundan kaynaklı olarak,

Emekli maaşlarının,

Memur emekli maaşlarının,

Memurların zamlı maaşlarının öğrenilmesi için verilen tarihtir.

Bakanlık aynı tempolu çalışma mesaisini intibak zammı açıklaması için de devam ettirmektedir. Bu çerçevede hem SSK hem de BAĞKUR emeklilerinin 355 TL zam beklentileri oluşmuştur. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşları 1.500 TL civarlarındadır. Gelen haberler intibak zammının maaşlara yansımasından sonra bu rakamların yükselmesi yönündedir. Böylece emekli vatandaşlar enflasyon oranları karşısında ezilme yaşamayacaklardır.

İntibak zammında miktarlar da birbirinin aynı değildir. Miktarların belirlenmesinde kişisel özellikler göz önünde alınmaktadır. Hangi kurumdan emekli olunduğu ya da prim ödemelerine bakılarak yapılacak olan zamda en düşük tutarın 55 TL olması beklenmektedir. İntibak zammı kapsamında en yüksek rakamları alacak olan emeklilerin maaşları ise 355 TL artacaktır.

Emekli maaşları denince akla bankalar da gelmektedir. Zira, emekliler maaşlarını alacakları bankaları bireysel olarak seçebilmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklama çerçevesinde bu kapsamda kullanıcılarına 500 ila 750 TL arasında değişen rakamlar ödeyeceğini vurgulamıştır. Ödemelerin yapılma nedeni olarak ise maaşlar arasında oluşan rakam farkları gösterilmektedir. Siz de ne kadar zam alacağınızı bankanız ile iletişime geçerek anında öğrenebilirsiniz.