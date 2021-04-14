Çalışan Kadın Menemene Uyku İlacı Kattı! 1 Kilo Altın Alıp Kaçtı

Bursa'da dehşet verici bir olay meydana geldi ve duyanları adeta şaşkına uğrattı. 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Sarvinoz I., E.Ç. ve M.T. isimli kadın ve annesinin evlerinde çalışıyordu ancak ev sahiplerinin yediği menemen içerisine uyku ilacı kattı ve ardından bir kilo altın ile 15 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Özbekistan uyruklu kadının evden bir çanta ile çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olan kadını yakalamak için harekete geçti.

Akılalmaz olay Bursa'da 5 Nisan tarihinde Kestel ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçi ailesi evlerinde çalışması için bir tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Özbekistan uyruklu Sarvinoz I ile anlaştı. Çalışan Sarvinoz I. 9 Mart tarihinde İstanbul'dan Bursa'ya gelmiş ve ailenin evinde çalışmaya başlamıştı. Öne sürülen iddialara göre 5 Nisan 2021 sabahında çalışan, ev sahiplerinin kahvaltısı için hazırladığı menemenin İçerisi uyku ilacı kattı ve altın çaldı. Evde bulunan ve Özbekistan uyruklu kadının hazırladığı menemeni yiyen ev sahipleri bir süre sonra uyuyakaldı. Bu gelişme sonrasında çalışan ise evde bulunan yaklaşık olarak 1 kilo altın ve 15 bin lira nakit parayı alıp bir çantaya doldurdu ve ardından kafasına başörtüsü geçirip o evden uzaklaştı.

İslam Çiftçi ise anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrendi. Annesinin evine gelen İslam Çiftçi, Sarvinoz I.’nın evde olmadığını fark ettiğini belirtti. İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti ve çalındığını anladı. Para ve altınların çalındığını anlayan İslam Çiftçi, bu olay sonrasında polise haber verdi. Polis ekipleri ise harekete geçti ve güvenlik kameraları yardımı ile Özbekistan uyruklu çalışanın elinde çanta ile evden çıktığı anı tespit etti. Ekipler çalışanın yakalanması için çalışmalar başlattı ve harekete geçti.

İslam Çiftçi çalışanlarının işe alım süreci hakkında da bilgi verdi. Annesi ve anneannesine yardım için evde çalışan bir temizlikçi kadına ihtiyaç olduğunu anlatan İslam Çiftçi, daha önce de yanlarında yabancı uyruklu kadınların çalıştığını açıkladı. Bir tanıdık vasıtasıyla bu kadına ulaştıklarını belirten Çiftçi, pasaportunu incelediklerini ve herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirtti. Geldiği gün kadını otogardan aldıklarını ve kadının sürekli soru sorduğunu açıkladı. Sık sık evin en sakin zamanlarını soran kadının anneannesine yakın ilgi gösterdiğini ve mal varlığını sorduğu ifade edildi. “Altınınız ya da paranız var mı, fakir misiniz?” şeklinde sorular soran kadının bilgi almak amacıyla bu tip girişimlerde bulunduğu tespit edildi.