Büyükelçiden "Doğu Akdeniz krizi Türkiyesiz çözülemez" açıklaması!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, katıldığı bir toplantıda Doğu Akdeniz krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu bölgede enerji kaynaklarının paylaşılmasına yönelik sorunun Türkiye olmadan kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulamayacağını belirten Gaiani, gerginliğin sona ermesi için bütün tarafların dâhil olduğu bir müzakere sürecine destek verdiklerini dile getirdi.

"Türkiye ile yakın diyalog kuruldu"

Gaiani, Libya meselesinde Türkiye ile yakın bir şekilde diyalog kurulduğunu ifade ederek, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kurulmasının söz konusu ülkede pozitif bir ortam oluşturduğunu kaydetti. Libya'da diğer ülkelerin askeri varlığının da sıkıntısız bir biçimde çözüme kavuşturulmasının beklendiğini aktaran Gaiani, söz konusu ülkede tansiyonun düşürülmesi ve yabancı güçlerin sayısının azaltılması amacıyla harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa mı açılıyor?

Mısır, hatırlanacağı üzere 18 Şubat 2021 tarihinde hidrokarbon ve sondaj faaliyetleri kapsamında ruhsat ihalesi ilan etmişti. Söz konusu ülke, Türkiye'nin BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirdiği kıta sahanlığını göz önünde bulundurarak 18 numaralı parseli belirlemişti. Yunanistan bu duruma sert bir şekilde tepki göstermişti. Mısır, 1 Ağustos 2021 tarihine kadar ruhsat ihalesinin süreceğini ifade etmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da konuya ilişkin bir açıklama istemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de en uzun sınırlara sahip ülkelerin Mısır ve Türkiye olduğunu belirtmişti. Deniz yetki alanlarının görüşülebileceğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında bir anlaşma imzalanabileceğine dair sinyal vermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını esas almasını önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, böyle gelişmelerin devam etmesini beklediklerini söylemişti. Akar, Türkiye ile Mısır'ın ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu kaydederek, yakın zamanda yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularında Türkiye'nin Mısır ile iş birliği istediğini belirterek, karşılıklı adımlar atılması durumunda bölgesel gerilimin azalabileceğini söylemişti. Kalın, böylece yeniden istikrar sağlanabileceğini dile getirmişti. Mısır'ı "Arap dünyasının hem beyni hem kalbi" olarak nitelendiren Kalın, bölgesel anlamda istikrarın sağlanabilmesi amacıyla Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile görüşüldüğünü söylemişti. Bunu olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu olan ülkeler ile kendi ülkesi arasındaki ilişkilerin bölgesel anlamda barış ve istikrara katkı sağlayacağını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:36