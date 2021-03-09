"Büyükbaşlar karbon salıyor, küçükbaş sayısı artırılmalı!"

Türkiye'de tarım ve hayvanlığa ilişkin yeni bir yol haritası oluşturuldu. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece'den geldi. Büyükbaş hayvanlar yerine küçükbaş hayvanlara yönelmeyi öneren Işıkgece, bu doğrultuda yeni projelerin hazırlandığını dile getirdi.

Işıkgece, büyükbaş hayvanlarda karbon salınımının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, küçükbaş hayvanlara yönelik üretim ve tüketime destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Kişi başı bir koyun olacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ana projeler oluşturduklarını aktaran Işıkgece, bu projelerden birinin koyunculuk hakkında olduğunu söyledi. Işıkgece, 2023 senesine kadar Türkiye'de kişi başına bir koyun düşmesine yönelik çalıştıklarını belirtti.

"Koyun oldukça uygun"

Türkiye'de şimdi 55 milyon koyunun mevcut olduğunu ifade eden Işıkgece, koyunun hem coğrafi bakımdan hem yem yapısı bakımından oldukça uygun olduğunu kaydetti. Işıkgece, koktuğu gerekçesiyle koyun etinin özellikle büyükşehirlerde evlere girmediğini ifade etti.

"Küçükbaş hayvanlarda üçlü doğumlar gerçekleşebiliyor"

Büyükbaş hayvanlarda tek bir doğum gerçekleştiğini belirten Işıkgece, küçükbaş hayvanlarda ise ikili veya üçlü doğumların gerçekleşebildiğini söyledi. Işıkgece, bu nedenle küçükbaş hayvancılığa yönelmeyi önerirken, tüketime de destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin protein kaynağı bakımından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Işıkgece, buna rağmen kırmızı et tüketiminin çok fazla olduğunu dile getirdi. Işıkgece, Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısının artırılmaması gerektiğini kaydederek, söz konusu hayvanların kesim safhasına kadar çok fazla zaman harcandığını söyledi.

"Karbon salınımı çok yüksek"

Büyükbaş hayvanlara yönelik yem maliyetinin çok fazla olduğunu ve tonlarca su kullanıldığını aktaran Işıkgece, söz konusu hayvanların karbon salınımının da çok yüksek olduğunu dile getirdi. Işıkgece, bu nedenle küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda destek vermeyi hedeflediklerini ekledi.

"Balık pişirmeyi bilmiyoruz"

Balık ve tavuğun alternatif tüketim olarak oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Işıkgece, Türkiye'de balık kültürünün zayıf olduğunu söyledi. Işıkgece, balığı pişirme tekniklerinin bilinmediğini belirterek, evlerde balık yapıldığı zaman genel olarak lezzetsiz bir ürünün ortaya çıktığını ve kokusunun da insanlara rahatsızlık verdiğini ifade etti.

"Çiftlik balığı önemli"

Denizlerde bulunan stokun dikkate alınması gerektiğini aktaran Işıkgece, Türkiye'nin bu konuda Avrupa'da büyük bir aktör olduğunu söyledi. Işıkgece, çiftlik balığına yönelik kötü bir algının oluştuğunu kaydederek, aslında denizlerde bulunan stokları muhafaza etmek için çiftlik balığının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

"Tarımda kadınların oranı yüzde 50"

Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan kadınların oranının yüzde 30 olduğunu ifade eden Işıkgece, tarım sektöründe çalışan kadınların oranının ise yüzde 50 olduğunu söyledi. Işıkgece, kadınların ayrıntılara çok önem verdiklerine dikkat çekerek, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkta bulunan projelere sahip olduklarını ekledi.