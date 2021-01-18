Büyük Şok! Emekli Maaşları Yatmadı! Emekliler korku yaşıyor!

Emeklilere büyük şok! Bir çok vatandaşın emekli maaşı yatmadı! Normalde 16 Ocak'ta hesaplara geçmesi gereken ve 17 Ocak'ta çeken bir çok emekli, pazar günü hesaplarda parasını görememişti. Hafta sonuna geldiği için Emekli maaşları pazartesi günü yatar diye düşünüldü! Ancak 18 Ocak pazartesi günü de Emekli maaşları yatmadı. Peki Emekli maaşları neden yatmadı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları neden yatmıyor!

Bir çok bankada Emekli maaş şoku yaşanıyor. Özellikle Garanti Bankası başta olmak üzere bir çok bankadan maaşların yatmadığı haberleri geliyor! Ayın 18'ine olmasına rağmen Emekli maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Sizler için Emekli maaşları neden yatmadığını araştırdık.

Bir kaç banka anlaşma bekliyor!

Emekli maaşların yatmamasının en büyük nedeni, maaşlarını yeni bir bankaya geçirirken ödenen Promosyon ödemeleri gösteriyor. Hiç promosyon almayan ve 3. yılını dolduranlar için promosyon ödemeleri hesaplanması için Emekli maaşları 22'sine kadar tüm hesaplara geçileceği öğrenildi.

Emekli maaşları bir çok vatandaşa yatmayınca akıllara SGK Battı mı? SGK ödemeleri yapamayacak hale mi geldi sorulara akıllara geliyor. Ancak SGK batması veya Emekli maaşları ödememesi söz konusu değil. Şu an problem bankalar ve vatandaşlar arasında yaşanıyor.

15 Ocak denilmişti hesaplar boş!

Emekliler için Zamlı maaş ödeme tarihi 15'i denilmişti. Ancak şu saate kadar herhangi bir Emekli maaşı ödemesi gerçekleşmedi. Hal böyle olunca tüm Emeklileri bir korku saldı. Ancak Emekli maaşları 1 hafta rötarlı bir şekilde 22 Ocak'a kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

Garanti Bankası açıklama bekleniyor!

Hesaplarda hiç kımıldama olmayan bankalar arasında Garanti BBVA yer alıyor. Garanti Bankasından gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Aldığımız bilgilere göre Emekli Maaşı en geç 22 Ocak tarihine kadar yatacak yönünde vatandaşlar bu tarihe kadar beklemesi isteniyor.