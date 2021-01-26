Bütün Türkiye'yi Ağlatan Videonun Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı!

Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yayınlanan video bütün Türkiye'nin yüreklerini burkmuştu. Paylaşılan videonun altına birçok kullanıcı videodan etkilendiğini ve videodaki küçük çocuğa yardım etmek istediğini dile getirmişti. Videoda durumu olmadığı için su satmak zorunda kalan çocuğunun konuşmaları herkese dokundu küçük çocuğun söylediği şeyler oldukça inandırıcıyken öte yandan çocuğun düzgün giyiminden dolayı bazı internet kullanıcıları tarafından video kurgu olarak nitelendirmişti.

İlk önce YouTube kanalında yayınlanan videoda bulunan Youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatıldı ve youtuberın hakkında gözaltı kararı alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bağcılar'da küçük bir çocuğun su satma videosunu kurgulayıp, videoya çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan youtuber Fariz B.’nin mizansen amaçlı video çektiğini öğrenince hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı çıktı..

Bağcılar'da 8 yaşındaki Murat Berk Kurubacak isimli küçük çocuğun sokakta kaldırım kenarında mendil ve su satarken, sosyal medya fenomeni Fariz lakaplı, gerçek adı Umut olan kişi küçük çocuğun yanına giderek ondan para istedi bunun üzerine küçük çocuk cebindeki 10 lirasını verdi. Aralarında geçen diyalog ise kısa bir sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, bunun üzerine Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Küçük çocuğun ailesine ulaşan yetkililer olayın tamamen kurgu olduğu herhangi bir mağduriyet olmadığını dile getirdiler.

Küçük çocuğun annesi, youtuberın büyük oğlunun arkadaşı olduğunu küçük çocuğu ise eğlenceli bir video çekeceğiz diyerek kandırdıklarını söyledi ve bu durumdan hoşlanmadığını dile getirdi. Olayın ardından Kaymakam Mustafa Eldivan, video çeken şahıs hakkında yasal işlem başlatacaklarını dile getirmişti. Videonun yayılması ile polis ekipleri ve Kaymakamlık hızlı bir şekilde çocuğun ailesine ulaşarak olayın doğrusuna öğrendi.