Bütün Türkiye'yi Ağlatan Videonun Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı!

İzleyenleri gözyaşına boğan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı, olayın ardından videoyu kurgulayan Youtuber hakkında yasal işlemler başlatıldı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde

Bütün Türkiye'yi Ağlatan Videonun Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı!

Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yayınlanan  video bütün Türkiye'nin yüreklerini burkmuştu. Paylaşılan videonun altına birçok kullanıcı videodan etkilendiğini ve videodaki küçük çocuğa yardım etmek istediğini dile getirmişti. Videoda durumu olmadığı için su satmak zorunda kalan çocuğunun konuşmaları herkese dokundu küçük çocuğun söylediği şeyler oldukça inandırıcıyken öte yandan çocuğun düzgün giyiminden  dolayı bazı internet kullanıcıları tarafından video  kurgu olarak nitelendirmişti.

 İlk önce YouTube kanalında yayınlanan videoda  bulunan Youtuber Fariz B.  hakkında soruşturma başlatıldı ve youtuberın  hakkında gözaltı  kararı alındı.

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bağcılar'da küçük bir çocuğun su satma videosunu kurgulayıp, videoya çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan youtuber Fariz B.’nin  mizansen amaçlı video çektiğini öğrenince hakkında soruşturma başlattı.

 Yürütülen soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında  gözaltı kararı çıktı..

  Bağcılar'da 8 yaşındaki Murat Berk Kurubacak isimli küçük çocuğun sokakta kaldırım kenarında mendil ve su satarken,  sosyal medya fenomeni Fariz lakaplı,  gerçek adı Umut olan kişi küçük çocuğun yanına giderek ondan para istedi bunun üzerine küçük çocuk cebindeki 10 lirasını verdi. Aralarında geçen diyalog ise kısa bir sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, bunun üzerine Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti.  Küçük çocuğun ailesine ulaşan yetkililer olayın tamamen kurgu olduğu herhangi bir mağduriyet olmadığını dile getirdiler.

 Küçük çocuğun annesi, youtuberın  büyük oğlunun arkadaşı olduğunu küçük çocuğu ise eğlenceli bir video çekeceğiz diyerek kandırdıklarını söyledi ve bu durumdan hoşlanmadığını dile getirdi. Olayın ardından Kaymakam  Mustafa Eldivan,  video çeken şahıs hakkında yasal işlem başlatacaklarını dile getirmişti. Videonun yayılması ile polis ekipleri ve Kaymakamlık hızlı bir şekilde çocuğun ailesine ulaşarak olayın doğrusuna öğrendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kredi Fırsatı! Faiz Yok! Teminat Yok! Kefalet Yok
Kredi Fırsatı! Faiz Yok! Teminat Yok! Kefalet Yok
  1. FİNANS