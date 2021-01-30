Bursakart HES Kodu Nasıl Yüklenir? HES Kodu Nasıl Alınır?

Pek çok şehirde olduğu gibi Bursa'da da ulaşım kartlarına HES kodu yükleme zorunluluğu getirildi. Bursa Belediyesi 19 Şubat'a kadar HES kodunu Bursakartına yüklemeyen vatandaşların ulaşım kartlarının iptal edileceğini açıkladı. Peki Bursakart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır, Bursakarta’a HES kodu nasıl eklenir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında tüm şehirlerde ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması zorunlu kılındı. Belediyelere, ulaşım kartlarına HES kodu entegrasyonu yapması için belirli bir miktarda süre verilmişti. Bursa’da yaşayan vatandaşların 31 Ocak 2021 tarihine kadar Bursakart’larına HES kodu yüklemesi gerekmekteydi. Son alınan kararla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi bu tarihi 19 Şubat'a kadar uzattı. Vatandaşlar ise Bursakart’larına HES kodu yüklemesini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

HES KODU NASIL ALINIR?

Vatandaşların Bursakart’larına HES kodu yüklemesi için öncelikle HES kodu alması gerekmektedir. HES kodu almanın 3 yolu vardır.

HAYAT EVE SIĞAR’DAN HES KODU ALMA

Bursakart’ına HES kodu yüklemek isteyen vatandaşlar ilk olarak Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulamayı indirmelidir. Ardından “HES Kodu İşlemleri” sekmesine girip “HES Kodu oluştur” seçeneğine basması gerekmektedir. Uygulama, HES kodunu kullanmak istediğiniz süreyi sorduğunda “süresiz” seçeneğini seçerseniz tekrar tekrar HES kodu almakla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

SMS yoluyla HES kodu almak isteyen vatandaşların telefonlarının kısa mesaj bölümüne girerek HES yazıp aralarında birer boşluk bırakması ve ardından TC kimlik numarası ile TC kimlik seri numarasının son 4 hanesini ve kodun geçerli olmasını istedikleri gün sayısını yazması gerekmektedir. Oluşturulan bu mesaj 2023’e SMS olarak gönderilince kodunuz telefonunuza gelecektir.

ÖRNEK HES KODU SMSİ

20 gün geçerli olacak HES kodu için: HES 9876543210 1234 20

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

E-devlet sistemine şifreniz ile giriş yapın. Ardından, arama bölümüne “HES kodu üretme ve listeleme” yazın. Açılan sayfada kolayca HES kodu üretebilir veya silebilirsiniz.

BURSAKART HES KODU YÜKLEME

HES kodu tanımlaması yaptıktan sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girin. Sistemde sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. Daha sonra Bursakart’ın arka yüzünde ya da dolum fişinizdeki kart numarasını giriniz. Son olarak cep telefonunuzu ve e-mail adresinizi yazınız.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 21:17