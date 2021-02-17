Bursa’da Kaybolan Doktorun Cesedine Ulaşıldı! Uludağ’da Aracı Terk Edilmişti

Bursa Uludağ’da korkunç bir olay meydana geldi. Uludağ’da aracı terk edilmiş bir şekilde bulunan ve hakkında arama çalışması uzman ekipler tarafından sürdürülmekte olan doktorun cesedine ulaşıldığı bilgisi öğrenildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Asistan Doktor Mustafa Yalçın Uludağ’da kaybolmuştu. Ekipler bir süredir kendisinin nerede olduğunu ve sağlığının iyi olup olmadığı hakkında araştırmalar gerçekleştiriyordu. Üniversitede görevli Asistan doktoru bulmak için pek çok ekip seferber oldu.

AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, UMKE, ANDA ve JAK ekipleri tıp fakültesinde görevli olan doktorun nerede olduğunu bulmak için titizlikle çalışmalar gerçekleştirdi. Arabasının terk edilmiş bir vaziyette Uludağ’da bulunduğu haberini ifade eden uzman ekipler, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli olan asistan doktor Mustafa Yalçın’ın arabasının terk edilmiş bir şekilde bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürdü. Ancak bir süredir kayıp olan ve uzman ekipler tarafından arama çalışmaları sürdürülen doktordan kötü haber geldi. Tıp Fakültesi’nde görevli asistan Doktor Yalçın’ın cesedi otomobiline 500 metre uzaklıkta bir bölgede bulundu. Otomobile 500 metre mesafede bulunan cesedin yanında ağaca bağlanmış bir şekilde serum malzemeleri de bulunuyordu. Asistan Doktor Mustafa Yalçın’ın cesedi savcılık incelemesi sonrasında kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde gerçekleştirilen çalışma ardından doktorun intihar etmiş olabileceği ihtimali belirtilirken Mustafa Yalçın’ın arabasında bir not da bulunduğu belirtildi. Asistan Doktor Yalçın, ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde otomobili ile Uludağ’a çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ekipler Yalçın’ın hakkında titiz bir çalışma gerçekleştirmiş ve Tıp Fakültesi’nde görevli asistan doktorun arabasını terk edilmiş bir şekilde bulmuştu. Ormanlık alanda çalışmalarını sürdüren kurtarma ekipleri, Yalçın’ın cesedini terk edilmiş arabaya 500 metrelik bir mesafede buldu.