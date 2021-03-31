Bursa'da Ulaşıma Zam!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan 2021 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan toplu taşımada yeni fiyat tarifesinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler Nisan ayının ilk gününde uygulanmaya başlayacak. Yetişkin abonman, metro tam biniş ve indirimli binişlerde fiyat değişikliği yapılırken aynı zamanda yapılan yeni düzenleme sonucunda uzun hatlarda ve kısa hat binişlerinde fiyat değişiklikleri yapıldı. 1 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan değişiklikler kapsamında öğrenciler uygulama kapsamının dışında tutuldu.

Bursa'da 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya geçecek olan toplu taşıma fiyatlarında, öğrenciler kapsam dışı tutuldu.

Bursa'da yaşayan vatandaşların toplu taşımaya teşvik etmek amacıyla toplum araçlarında modernizasyonu yanında bir de ekonomik tarife uygulamaya karar veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygulanacak olan yeni tarife de öğrencileri kapsam dışında tuttu.

Bir yerden bir yere gitmek için toplu taşımayı yoğun olarak bulunan öğrenciler bu kapsam içinde alınmazken, alınmadığı gibi öğrenci abonmanı fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

2016 yılında 1.50 TL çeken öğrenci metro biniş fiyatı, 2 yıl sonra 2018 yılında 15 kuruşluk indirim ile 1.35 TL'ye indirilmişti. Tekrardan yapılan düzenleme ile öğrenciyim biniş fiyatı 1.50 TL'ye yükseltilmişti.

Son 5 yıl içerisinde, ulaşımda pek çok unsurun fiyatının artmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi için herhangi bir zam yapmamıştı.

1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya girecek olan yeni fiyat tarifesi, asgari ücret artışı oranının da altında hesaplanarak, yeni uygulanacak tarifeden metro tam biniş 3,50 TL olurken indirimli binişte ise 3 TL oldu.

Yapılan yeni düzenleme ile uzun hatlarda 4,40 TL, kısa hatta ise bir biniş 3,90 TL olarak düzenlendi.

Aylık yetişkin Abonmanda %15 artış yapılarak 230 TL olarak fiyatlandırıldı.

Öğrenci abonman fiyatı ise, 1 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan uygulamanın dışında tutularak 90 TL olarak kalmasında karar kılındı.