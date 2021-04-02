Bursa'da Bir Saldırgan Yolda Yürüyen Genç Kıza Muştayla Saldırdı

Her geçen gün artan kadın cinayeti ve kadın şiddeti her geçen gün git gide artıyor. Bursa'da bu olaylara dün bir yenisi daha eklendi, saldırgan yanında taşıdığı muştayla yolda yürüyerek evine gitmek isteyen genç bir kıza saldırdı. Genç kız başından aldığı darbe sonucunda kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan abisinin ölümüne sebep olduğunu düşündüğü kişiye benzeyen bir kıza şiddet uyguladı.

Yoldan geçen hiçbir şeyden haberi olmayan ve evine gitmek üzere yolda yürüyen genç kıza saldırıya uğradı. Saldırgan, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılırken gazetecilere, ‘’ Pişmanım. suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım’’ dedi.

Bursa'da kanları donduran bir olay meydana geldi, 18 yaşındaki genç kız saldırıya uğradı. Saldırgan eve giderken yolda gördüğü 18 yaşındaki genç kıza ağabeyinin ölümüne sebep olan birisine benzettiğini iddia ederek genç kıza muşta ile saldırdı. Olayın ardından tutuklanan saldırganın, ‘’ Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım’’ ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda dün akşam saatlerinde, yaşanan olaya ilişkin evine gitmek üzere yolda yürüyen 18 yaşındaki genç kız Ecenur Ö’ye, ilçede bulunan çarşı içerisinden geçtiği sırada tanımadığı bir şahıs arkasından yaklaştı ve kıza muşta ile saldırdı. Başından aldığı muşta darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Ecenur Ö. için sağlık ekipleri çağrılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Başından yaralanan genç kız Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan, abisinin ölümüne sebep olduğundan şüphelendiği Songül S’ye benzettiği Ecenur Ö’ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından yapılan sorgulamanın ardından Saldırgan Sedat Alpay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alpay, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılırken gazetecilere, ‘’Pişmanım. suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım’’ dedi.