Burda Oturuyorsanız Dikkat! Yıkılma Riski Var! Uzmanlar Uyarıda Bulundu

Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan İstanbul Depremi Raporunda, 1999 Marmara depreminden önce İstanbul’da yapılan 790 bin binadan 194 bininin risk barındırdığı belirtilmişti. 7.5 büyüklüğünde bir depremin olması durumunda söz konusu binaların orta ve üstü hasar alması ve kıyı şeridinde olan 17 ilçenin de tsunamiden etkilenmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Bunların yanı sıra oluşturulan raporu yorumlayan İBB Deprem Bilim Kurulu üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 7.5 şiddetinde bir deprem yaşanması halinde 15 bin can kaybı, 8 bin ağır yaralı, 39 bin hastanede tedavinin olacağını hesapladıklarını ifade etti.Can kayıplarının yanı sıra depremin binalara etkisinden de söz eden Eyidoğan14 bin binada yıkım, 35 bin binada ağır hasar, 146 bin binada orta hasar meydana geleceğinin altını çizdi. Orta hasarlı binaların da kullanılamaz duruma geleceğini ve 194 bin binanın riskte olduğunu söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün oluşturduğu rapordan elde ettiği verilerle birlikte olası bir İstanbul depreminde en riskli bölgeler ve en çok hasarı alacak binalar belli oldu.

Uzmanlar,yakın bir zamanda İstanbul’da yaşanması beklenen 7 ve üzeri şiddetteki depremden en çok 1980 ve öncesinde yapılan binaların etkileneceği tahmin etti.

İstanbul’da bulunan 1 milyon 164 bin binanın 262 bin 665 adedinin yani yüzde 22,6’sının 1980 ve öncesindeki yıllarda yapılmış olduğu ortaya çıktı. Söz konusu binalarda ise ortalama 1 milyon 51 bin adet dairenin bulunduğu hesaplandı.

1980 ve öncesinde yapılan binaların olduğu ilçeler belli oldu. Sırasıyla; Fatih’te 31 bin 899 adet, Beyoğlu’nda 17 bin 52 adet, Beykoz’da 15 bin 981 adet, Üsküdar’da 13 bin 864 adet, Kadıköy'de 12 bin 816, Gaziosmanpaşa'da 12 bin 786, Eyüp'te 11 bin 966, Sarıyer'de 11 bin 898, Kağıthane'de 11 bin 813, Şişli'de 10 bin 601, Kartal'da 9 bin 211, Bayrampaşa'da 8 bin 295, Ataşehir'de 7 bin 735, Küçükçekmece'de 7 bin 535, Beşiktaş'ta 7 bin 272, Şile’de 6 bin 762, Pendik’te 6 bin 706, Esenler’de 6 bin 582, Maltepe’de 6 bin 541, Bağcılar’da 6 bin 72, Ümraniye’de 5 bin 448 adet 1980’li yıllardan önce inşa edilmiş bina bulunuyor.

EN YENİ BİNALAR BEYLİKDÜZÜ VE ARNAVUTKÖY'DE BULUNUYOR

1980’li yıllarda yapılmış binaların en az bulunduğu iller ise sırasıyla şu şekildedir; Beylikdüzü’nde 41, Arnavutköy’de 96, Sultanbeyli’de 458, Sancaktepe’de 460,Esenyurt’ta 499, Başakşehir'de 814, Büyükçekmece'de 1.303, Çatalca'da 1.863, Güngören'de 2 bin 513, Avcılar'da 2 bin 596, Tuzla'da 2 bin 882, Adalar'da 3 bin 584, Bahçelievler'de 3 bin 892, Sultangazi'de 4 bin 502, Bakırköy'de ise 4 bin 869 adet.

RİSKLİ BİNALARDA YAKLAŞIK 3,2 MİLYON KİŞİ OTURUYOR

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da bulunan binaların yüzde 22,6'sının 1980 ve öncesindeki yıllarda inşa edildiği ifade edildi. Bu binalarda 1 milyon 51 bin adet dairenin bulunduğunu ve dairelerde yaklaşık 3 milyon 152 bin kişinin yaşadığını belirten Sur, söz konusu binaların en gencinin 40 yaşını geçtiği ve 50-60 yaşında binaların bulunduğunu söyledi. Bu evlerde oturan vatandaşların yapı denetimi yaptırması gerektiğini vurgulayan Sur, depreme dayanıksız olan binaların derhal terk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sur, devletin kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirdiği uygulamaları hatırlattı. Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin taahhüt işlerindeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1'e düşürüldüğünü, devlet destekli kredilerde daire başı ödenen rakamın 200 bin liraya çıktığını söyledi. Son olarak İstanbul’da acilen dönüştürülmesi gereken 300 bin konutun bulunduğunu ifade etti ve binası çok eski olan vatandaşların bu teşviklerden yararlanması için çağrı yaptı.