Burçlar ve Önümüzdeki Dönem! Aşk Hayatından Günlük Olaylara Kadar En Güncel Açıklamalar

Güneş 19 Ocak tarihi itibari ile Kova burcunu geçti. Elbette bu durum günlük hayatımızı oldukça etkilerken ünlü astrolog Zeynep Turan yaşamamız muhtemel olan olaylara rehberlik edip bilinçli olmamıza yardımcı olma amacı ile astroloji ile ilgili çok faydalı yazılar paylaştı. İşte detaylar…

Güneş’in Kova Burcundaki Seyri Bu Sefer Aynı Olmayacak

21 Aralık 2021 tarihinde sahipkıran olarak isimlendirilen Jüpiter-Satürn kavuşumu Güneş’in Kova burcunda olması ile pekiştirilmiş hale gelecek. Hava burcuna geçen Güneş duygu durumlarımızdan, seçimlerimize kadar her noktada etkili olurken, hayatlarımızdaki en küçük detaylarda bile söz sahibi olabilir. İnsanlık yeni dönemde bireyselliği artık rafa kaldırıp kolektif bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Kova burcu astrolojide yenilik öncüsü olarak bilinen bir burçtur. Bu sebeple meraklı yönlerimiz ağır basacak. Yenilik taraftarı olurken kendi gücümüzün farkına varacak, gelişmeleri takip eder hale geleceğiz.

Haksızlıklara Başkaldırı Var

Aynı zamanda dâhilerin burcu olarak da bilinen kova, grup bilincine göre hareket etmeye yönlendirecek etkilere sahip. Topluluk içinde sorumluluk alma isteğimiz olacak ve haksızlıklara dur diyebileceğiz.

Yeni dönemde duygusal konularda da gelişmeler mevcut. Kova burcunun doğasına uygun olarak önyargılardan uzaklaşmak isteyeceğiz. Akılcı düşünerek doğru hamleler yapıp ilişkilerimize farklı bir boyut getirebileceğiz. Yeni dönemde evli olanların eşi ile arasındaki tutku artabilir. Evliliği ile şüphesi olanlar ise önemli süreçlerden geçecek.

Bireysel Hayatlarımız

Kova burçlarının bir diğer bireysel özellikleri de arkadaş canlısı olmalarıdır. Bu dönemde hayatlarımıza etkisi ise yeni arkadaşlar edinmemiz olabilir. Maceracı özelliklerimiz de son zamanlarda ortaya çıkabilecekken yeni hobiler de edinebiliriz. 24 Ocak ile1 Şubat tarihleri arasında Güneş sert açılar alacağı için bu tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. 28 Ocak, 29 Ocak, 8 Şubat ve 11 Şubat tarihleri de Güneş’in en iyi tarihleri olarak açıklandı.

Bu dönemde;

Koç burçları bu dönemde uzun zamandır akıllarında olan işler için ilk adımı atacak. Boğa burçları dış görünüş için harcama yapabilir. İkizler burcu ailevi konularda ortak noktayı bulacak. Yengeç burçları duygusal hayatlarında bilinmeyenleri öğrenecek. Aslan burçları kendilerini sorgulayacak. Başaklar maddi durumlarını düzene sokacak. Teraziler yeni teknolojik alet alabilir. Akrep burçlarının sonuçları düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Yaylar için yanlış anlaşabilecek durumlar kapıda. Oğlak uzun vadeli planlar yapacak ama artık geçmişi düşünmeyi bırakmaları gerekiyor. Kovalar hayatlarında daha yenilikçi davranacaklar. Balıklar ise sadakat duygularını geliştirecek günler yaşayacak.