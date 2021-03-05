Bunun Bile Sahtesini Yaptılar! Binlerce Sahte Covid-19 Aşısı Yakalandı!

Yediğimiz içtiğimiz hatta giydiğimiz birçok ürünün sahtesini yapıyorlar. Fakat bu sefer pes dedirtecek bir olay meydana geldi! Korona virüs salgını yüzünden yüz binlerce kişi dünya çapında hayatını kaybederken, fırsatçılar bunun da sahtesini yaptılar! Binlerce Covid-19 sahte aşısı ele geçirildi. Detaylar haberimizde….

BİNLERCE SAHTE AŞI ELE GEÇİRİLDİ

Güney Afrika ve Çin'de binlerce SAHTE Covid-19 aşısı ele geçirildi. Ancak Interpol bunun "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğu konusunda uyardı.

Uluslararası polis teşkilatı, Güney Afrika'nın Germiston kentindeki bir depoda 'büyük miktarda' yüz maskesi ile 400 ampulde yaklaşık 2.400 doz sahte korona virüs aşısının ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan benzer olay da Çin’de meydana geldi. Çin polisi, bir üretim fabrikasına düzenlenen baskında 3.000'den fazla sahte aşı ele geçirdi. Yetkililer olay yerinde 80 şüpheliyi de tutukladı.

HUZUREVLERİNE VE SAĞLIK KURULUŞLARINA AŞILAR GÖNDERİLECEKMİŞ

Her iki soruşturma da Interpol tarafından desteklendi. Gelen iddialara göre sahte aşılar en riskli durumdaki insanlara yapılacaktı üstelik! huzurevlerini ve diğer sağlık kuruluşlarını hedef alan bu suç örgütü ele geçirildi!

Güney Afrika baskınlarından alınan resimler, büyük ölçüde boş bir depoda istiflenmiş kutuları ve sahte COVID-19 aşı ampulleriyle dolu kutuları gözler önüne serdi. Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock, 'Bu sonucu memnuniyetle karşılarken, sahte Covid-19 aşısıyla ilgili bu buzdağının sadece görünen kısmı' açıklaması yaptı.

DAHA BİNLERCE SAHTE AŞI PİYASADA

"Suçluların hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak COVID-19 aşılarının dağıtımını hedefleyeceği konusundaki uyarımızın ardından Interpol, vatandaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışan ulusal makamlara tam desteğini vermeye devam ediyor” açıklamalarında bulunan Sekreter Juergen Stock binlerce ele geçirilmeyen sahte aşının da olduğunun altını çizdi.

Güney Afrika ulusal polisi, depoda tutuklananlar arasında ülkede sahte aşılar satmaya çalışan 'yabancı uyrukluların' olduğunu da söyledi. Çin Halk Güvenliği Bakanlığı sözcüsü, “Çin polisi aşılarla ilgili suçları önlemek ve engellemek için mücadele ediyor” açıklamasında bulunsa da olay salgının çıkış noktası olan Çin’de oldukça büyük yankı uyandırdı.

KÜRESEL ANLAMDA SAHTE AŞILAR ÜRETİLİYOR

Yapılan araştırmalara göre ise bu iki olay ne sondu ne de ilk. Aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte gerek online gerekse fiziksel çevrede sahte aşı üretimi artmış durumda.

Sahte aşılar ise direkt olarak sistemimize karışabildiği için sağlığımız için oldukça büyük bir risk taşıyor! Böyle bir ciddi konuda bile dolandırıcılık yapılması da herkesin midesini bulandırmaya yetti.