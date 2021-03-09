Buldan'dan İYİ Partililere tepki: Korkaklar!

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın birlikte etiketlenmesi İYİ Partililerin tepkisine neden oldu.

Akşener: Beğenilmedi!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın İYİ Partililerin önemli bir kısmı tarafından beğenilmediğini söyledi. Akşener, arkadaşlarının düşüncelerine saygı duyduğunu söyledi.

Buldan: Korkuyorlar!

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, kadınların beraber fotoğraf çektirmesinden veya kadınların adlarının yan yana getirilmesinden korkanların bulunduğunu ifade etti. Buldan, kadınların ittifakından rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi.

Demirtaş: Faşizan ifadeler!

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, İmamoğlu'nun paylaşımına tepki gösteren İYİ Partililer için "ırkçı siyasetçiler" ifadesini kullandı. Demirtaş, söz konusu isimlerin faşizan ifadeler kullandığını iddia ederek, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) hakaret etmenin hiçbir partinin haddine olmadığını belirtti.

- İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı bir paylaşımda, Buldan ile Akşener'in nezdinde bütün kadın siyasetçilerin ve ülke genelinde görev yürüten kadın mevkidaşlarının bu özel gününü kutladığını belirtmişti. İmamoğlu'nun Buldan ile Akşener'in isimlerini yan yana getirmesi İYİ Partililerin tepkisine neden olmuştu.

- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, senelerdir annelerin evlatsız kalmasına neden olan bir cinayet şebekesi olarak adlandırdığı terör örgütü PKK ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) arasında bir mesafe olmadığını ifade etmişti. Ağıralioğlu, şehit annelerine olan borcuna "vatan borcu" olarak yaklaşan Akşener ile Buldan'ın isminin beraber anılmasının yanlış olduğunu kaydetmişti.

- Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan istenen mektubun millî iradeyi nasıl kamçıladığının ve ikinci seçimlerde elde edilen sonuçları nasıl etkilediğinin unutulmaması gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, bunu asıl unutmaması gereken kişinin de İmamoğlu olduğunu dile getirmişti.

- İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nu "siyasi fırıldak" olarak nitelendirmişti. Yenerer, İmamoğlu'nun hem açıklamalarını hem de icraatlarını talimat üzerine gerçekleştirdiğinin anlaşıldığına dikkat çeken Yenerer, "İmamoğlu'ndan artık gına geldiğini" ifade etmişti.