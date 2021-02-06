Bugün Televizyonda Hangi Diziler Var? 6 Şubat 2021 Star TV, TV8, Fox TV, Show TV, Kanal ATV Televizyon Yayın Akışı Tüm Kanallar

Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları pek çok kişi evde keyifli zaman geçirebilmek için televizyon izlemektedir. Seyirciler 6 Şubat 2021 televizyonda ne var, hangi diziler, hangi filmler, hangi programlar var merak etmektedir. Sizler için 6 Şubat 2021 Cumartesi günü tüm kanalların TV yayın akışını haberimizde derledik. İşte “Bu akşam hangi diziler, filmler, programlar var?” sorunuzun cevabı…

Vatandaşlar, “6 Şubat 2021 Cumartesi günü TV'de ne var?” sorusunu arama motorlarında araştırmaktadır. Birbirinden güzel dizi ve filmlerin yayınlanacağı kanallarda adeta kıyasıya bir reyting yarışı yaşanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasını televizyon karşısında oturup bir şeyler izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sadakatsiz, Hercai gibi diziler ve Matrix, Karayip Korsanları gibi filmler bu akşam ekranlara gelecek. Bunların yanı sıra sevilen programlar Survivor 2021 ve İbo Show da bu akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.

6 ŞUBAT 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta (Yeni Bölüm)

12:15 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

13:00 Sen Çal Kapımı

15:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Kefaret

03:00 Yasak Elma

05:00 Bir Deli Rüzgar

06.00 Kadın

6 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

08:00 Don Kişot

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14:00 Alev Alev (Tekrar)

17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Beyaz Melek (Film)

02:30 Çukur (Tekrar)

04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

6 ŞUBAT 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem (Tekrar)

08:15 Set Ekstra (Yeni Bölüm)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Sadakatsiz (Tekrar)

16:30 Hekimoğlu (Tekrar)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Film)

22:45 Matrix (Film)

01:45 Matrix (Tekrar)

03:45 Müzik Arası

05:00 Afili Aşk (Tekrar)

6 ŞUBAT 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 MEDCEZİR (Tekrar)

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Sefirin Kızı (Tekrar)

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara (Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show (yeni bölüm)

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Tehlikeli Arama (Film)

04:20 Tehlikeli Arama (Tekrar)

05:30 Geniş Aile (Tekrar)

6 ŞUBAT 2021 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Akıncı

12:40 Kutup Macerası (Film)

13:00 Gün Ortası

13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (Film)

14:00 Beni Bırakma

15:15 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

6 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender

11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:00 Benim Adım Melek

17:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Türk Sineması)

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:45 Benim Adım Melek

6 ŞUBAT 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çok Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor 2021

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 09:23