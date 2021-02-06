Bugün Televizyonda Hangi Diziler Var? 6 Şubat 2021 Star TV, TV8, Fox TV, Show TV, Kanal ATV Televizyon Yayın Akışı Tüm Kanallar

Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları pek çok kişi evde keyifli zaman geçirebilmek için televizyon izlemektedir. Seyirciler 6 Şubat 2021 televizyonda ne var, hangi diziler, hangi filmler, hangi programlar var merak etmektedir. Sizler için 6 Şubat 2021 Cumartesi günü tüm kanalların TV yayın akışını haberimizde derledik. İşte “Bu akşam hangi diziler, filmler, programlar var?” sorunuzun cevabı…
Vatandaşlar, “6 Şubat 2021 Cumartesi günü TV'de ne var?” sorusunu arama motorlarında araştırmaktadır. Birbirinden güzel dizi ve filmlerin yayınlanacağı kanallarda adeta kıyasıya bir reyting yarışı yaşanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasını televizyon karşısında oturup bir şeyler izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, televizyonda neler olduğunu araştırıyor. Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sadakatsiz, Hercai gibi diziler ve Matrix, Karayip Korsanları gibi filmler bu akşam ekranlara gelecek. Bunların yanı sıra sevilen programlar Survivor 2021 ve İbo Show da bu akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.
6 ŞUBAT 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta (Yeni Bölüm)
12:15 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
05:00 Bir Deli Rüzgar
06.00 Kadın
6 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
08:00 Don Kişot
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14:00 Alev Alev (Tekrar)
17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Beyaz Melek (Film)
02:30 Çukur (Tekrar)
04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
6 ŞUBAT 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem (Tekrar)
08:15 Set Ekstra (Yeni Bölüm)
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 Sadakatsiz (Tekrar)
16:30 Hekimoğlu (Tekrar)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Film)
22:45 Matrix (Film)
01:45 Matrix (Tekrar)
03:45 Müzik Arası
05:00 Afili Aşk (Tekrar)
6 ŞUBAT 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 MEDCEZİR (Tekrar)
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm16:30 Menajerimi Ara (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show (yeni bölüm)
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Tehlikeli Arama (Film)
04:20 Tehlikeli Arama (Tekrar)
05:30 Geniş Aile (Tekrar)
6 ŞUBAT 2021 ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Akıncı
12:40 Kutup Macerası (Film)
13:00 Gün Ortası
13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (Film)
14:00 Beni Bırakma
15:15 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
6 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:00 Benim Adım Melek
17:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Türk Sineması)
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:45 Benim Adım Melek
6 ŞUBAT 2021 TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çok Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor 2021