Bugün BİM’e Ne Geldi, BİM Kaçta Açılıyor? 2 Şubat 2021 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

2 Şubat 2021 tarihinde BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İşte 2 Şubat 2021 de BİM’e gelecek ürünlerin listesi...

Her Salı ve Cuma günleri yeni ürünler getiren BİM, 2 Şubat 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Piyasanın çok çok altında fiyatlarla satışa sunulacak olan bu ürünlere Salı günleri çok fazla talep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bilgisayar ekipmanları geldiğinde BİM'de uzun kuyruklar oluşmuştu ve insanlar birbirlerini itmişti.

Bu hafta Salı günü BİM'e gelecek olan ürünlerin arasında çeşitli iç giyim ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Son zamanlarda çok moda olan bralet, saten takım, sporcu sütyen gibi ürünlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, sevgililer gününün yaklaşması nedeniyle ledli ayna, peluş terlik, makyaj fırçaları ve iç çamaşırları da kapış kapış gidecek gibi duruyor.

BİM'e bu Salı gelecek olan ürünlerin arasında temel ihtiyaç gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar da bulunuyor. Piyasadan daha uygun bir fiyata satılacak olan gıda malzemeleri bugün raflarda yerini alacak.

Hafta içi saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren BİM market, hafta sonlarında 10.00 ve 17.00 saatleri arasında açıktır.

BİM 2 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Casilli Yumuşak Kumaş Kadın Pijama Takımı 54,90 lira

Casilli Bralet Slip Şort Takımı 3'lü 49,90 lira

Casilli Şortlu Saten Takım 39,90 lira

Casilli İp Askılı Tül Şort Takımı 44,90 lira

Casilli Dantelli Bralet Takım 27,90 lira

Casilli Batik Baskılı Kadın Pijama Takımı 39,90 lira

Casilli Lastikli Üçgen Bralet 29,90 lira

Pijama Takımı Kız-Erkek Bebek 29,90 lira

Bebek/Çocuk Lisanslı Soket Havlu Çorap 2'li 6,95 lira

Telefon Çantası 14,90 lira

Kırlent 12,90 lira

Erkek Düz Boxer 9,95 lira

Kadın Peluş Terlik 34,90 lira

Kadın Sporcu Sütyen 19,90 lira

Kadın Peluş Patik 9,95 lira

Comfort Family Kadın Çorap 3'lü 7,95 lira

Comfort Family Lazer Kesim Kadın Külot 13,90 lira

Naturalove Pembe Ledli Ayna 39,90 lira

Naturalove Porselen Kapaklı Kupa 39,90 lira

Naturalove Peluşlu Sıcak Su Torbası 19,90 lira

Naturalove Baskılı Desenli Çanta 14,90 lira

Naturalove Şekerli Makyaj Fırçaları 9,95 lira

Naturalove Şekerli Pembe Tarak 9,95 lira

Halley Duo Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Marshmallowlu Bisküvi 225 gr 6,25 lira

Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4x100 gr 5,95 lira

Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata 80 gr 6,95 lira

Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x61 gr 6,95 lira

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 38,90 lira

Saban Nohut 2,5 Kg 16,90 lira

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 19,90 lira

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 11,90 lira

Efsane Tam Buğday Unu Kg 8,95 lira

Altın Mısır Unu 400 gram 2,50 lira

Bizim Margarin 6x250 gram 20,90 lira

Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası 550 gram 9,95 lira

Seç Domates Salçası 1650 gram 15,90 lira

Calve Ketçap 600 gr + Mayonez 540 gram 14,90 lira

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 700 gram 21,90 lira

Seğmen Gül Reçeli 2000 gram 19,90 lira

Seğmen Şeftali Reçeli 2000 gram 19,90 lira

Seğmen Portakal Reçeli 2000 gram 19,90 lira

Seğmen Ayva Reçeli 2000 gram 19,90 lira

Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret 125 gram 11,90 lira

Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata 70 gram 3,95 lira

Simbat Kavrulmuş Kabuklu Tuzlu Badem 400 gram 21,90 lira

Simbat Antep Fıstığı Jumbo 400 gram 39,90 lira

Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık 400 gram 17,90 lira

Berk Siyah Çay 200 gram 9,95 lira

Doğadan Yeşil Çay 100 gram 7,95 lira

Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gram 18,90 lira

Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi 250 gram 14,90 lira

VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada 10x18 gram 4,95 lira

VİP Çikolata Tozlu Cappucino 5x25 gram 4,95 lira

Kahve Dünyası Salep 400 gram 15,90 lira

Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 400 gram 14,90 lira

Crema Cafe Kahve Kreması 10x10 ml 2,95 lira

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 03:58