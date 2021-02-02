Bugün BİM’e Ne Geldi, BİM Kaçta Açılıyor? 2 Şubat 2021 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

2 Şubat 2021 tarihinde BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İşte 2 Şubat 2021 de BİM’e gelecek ürünlerin listesi...
Her Salı ve Cuma günleri yeni ürünler getiren BİM, 2 Şubat 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Piyasanın çok çok altında fiyatlarla satışa sunulacak olan bu ürünlere Salı günleri çok fazla talep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bilgisayar ekipmanları geldiğinde BİM'de uzun kuyruklar oluşmuştu ve insanlar birbirlerini itmişti.
Bu hafta Salı günü BİM'e gelecek olan ürünlerin arasında çeşitli iç giyim ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Son zamanlarda çok moda olan bralet, saten takım, sporcu sütyen gibi ürünlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, sevgililer gününün yaklaşması nedeniyle ledli ayna, peluş terlik, makyaj fırçaları ve iç çamaşırları da kapış kapış gidecek gibi duruyor.
BİM'e bu Salı gelecek olan ürünlerin arasında temel ihtiyaç gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar da bulunuyor. Piyasadan daha uygun bir fiyata satılacak olan gıda malzemeleri bugün raflarda yerini alacak.BİM SAAT KAÇTA AÇILACAK KAÇTA KAPANACAK?
Hafta içi saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren BİM market, hafta sonlarında 10.00 ve 17.00 saatleri arasında açıktır.
BİM 2 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Casilli Yumuşak Kumaş Kadın Pijama Takımı 54,90 lira
- Casilli Bralet Slip Şort Takımı 3'lü 49,90 lira
- Casilli Şortlu Saten Takım 39,90 lira
- Casilli İp Askılı Tül Şort Takımı 44,90 lira
- Casilli Dantelli Bralet Takım 27,90 lira
- Casilli Batik Baskılı Kadın Pijama Takımı 39,90 lira
- Casilli Lastikli Üçgen Bralet 29,90 lira
- Pijama Takımı Kız-Erkek Bebek 29,90 lira
- Bebek/Çocuk Lisanslı Soket Havlu Çorap 2'li 6,95 lira
- Telefon Çantası 14,90 lira
- Kırlent 12,90 lira
- Erkek Düz Boxer 9,95 lira
- Kadın Peluş Terlik 34,90 lira
- Kadın Sporcu Sütyen 19,90 lira
- Kadın Peluş Patik 9,95 lira
- Comfort Family Kadın Çorap 3'lü 7,95 lira
- Comfort Family Lazer Kesim Kadın Külot 13,90 lira
- Naturalove Pembe Ledli Ayna 39,90 lira
- Naturalove Porselen Kapaklı Kupa 39,90 lira
- Naturalove Peluşlu Sıcak Su Torbası 19,90 lira
- Naturalove Baskılı Desenli Çanta 14,90 lira
- Naturalove Şekerli Makyaj Fırçaları 9,95 lira
- Naturalove Şekerli Pembe Tarak 9,95 lira
- Halley Duo Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Marshmallowlu Bisküvi 225 gr 6,25 lira
- Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4x100 gr 5,95 lira
- Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata 80 gr 6,95 lira
- Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x61 gr 6,95 lira
- Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 38,90 lira
- Saban Nohut 2,5 Kg 16,90 lira
- Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 19,90 lira
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 11,90 lira
- Efsane Tam Buğday Unu Kg 8,95 lira
- Altın Mısır Unu 400 gram 2,50 lira
- Bizim Margarin 6x250 gram 20,90 lira
- Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası 550 gram 9,95 lira
- Seç Domates Salçası 1650 gram 15,90 lira
- Calve Ketçap 600 gr + Mayonez 540 gram 14,90 lira
- Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 700 gram 21,90 lira
- Seğmen Gül Reçeli 2000 gram 19,90 lira
- Seğmen Şeftali Reçeli 2000 gram 19,90 lira
- Seğmen Portakal Reçeli 2000 gram 19,90 lira
- Seğmen Ayva Reçeli 2000 gram 19,90 lira
- Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret 125 gram 11,90 lira
- Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata 70 gram 3,95 lira
- Simbat Kavrulmuş Kabuklu Tuzlu Badem 400 gram 21,90 lira
- Simbat Antep Fıstığı Jumbo 400 gram 39,90 lira
- Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık 400 gram 17,90 lira
- Berk Siyah Çay 200 gram 9,95 lira
- Doğadan Yeşil Çay 100 gram 7,95 lira
- Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gram 18,90 lira
- Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi 250 gram 14,90 lira
- VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada 10x18 gram 4,95 lira
- VİP Çikolata Tozlu Cappucino 5x25 gram 4,95 lira
- Kahve Dünyası Salep 400 gram 15,90 lira
- Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 400 gram 14,90 lira
- Crema Cafe Kahve Kreması 10x10 ml 2,95 lira
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 03:58