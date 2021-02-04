Bugün A101'e Ne Gelecek, A101 Kaçta Açılıyor? 4 Şubat 2021 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu

Vatandaşlar tarafından merakla takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Her Perşembe yeni ürünler getiren A101'de 4 Şubat 2021 tarihinde hangi ürünlerin geleceği merak konusu oldu. Bu hafta gelecek olan ürünlerde beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, örgü dikiş nakış setlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi gelecek. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

4 Şubat 2021 tarihinde Perşembe günü A101’e gelecek olan aktüel ürünlerin listesi yayınlandı. Bu hafta geniş bir ürün yelpazesi müşterilerle buluşacak. Çocuk oyuncaklarından hobi dünyasına, ev mobilyalarından beyaz eşyalara, elektrikli ev aletlerinden teknolojik aletlere kadar pek çok ürün getirilecek.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Gelecek olan ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar A101'in açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Yapılan son düzenlemeye göre A101 marketleri hafta içi saat 10.00'da hizmet vermeye başlayıp akşam saat 20.00’a kadar çalışmaya devam etmektedir. Hafta sonunda da yine saat 10.00'da açılıyor fakat yasaklar nedeniyle saat 17.00’da kapanıyor.

Sizler için 4 Şubat 2021 tarihinde A101'e gelecek ürünleri ve fiyatlarını listeledik. İşte 4 Şubat 2021’de A101'e gelecek ürünler...

A101 4 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD Televizyon 5.699 TL

Toshiba 50UL2063DT/50UL2063DTA 50"Ultra HD Smart Led Televizyon 3.699 TL

Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led Televizyon 1.299 TL

Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1.699 TL

Flavel FLV5000 BM Bulaşık Makinesi 1.649 TL

Flavel FLV7000 Çamaşır Makinesi 1.599 TL

Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

Piranha Spor Tasarımlı Bluetooth Kulaklık 44,95 TL

Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 439 TL

Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 399 TL

Arzum Çaycı Çay Makinesi 259 TL

Arzum AR1100 Starmix El Mikseri 99,95 TL

Kiwi KSI 6450 Portatif Dikey Ütü 159 TL

Singer Expert ES2462 Ütü 199 TL

Sinbo Izgara Tava 69,95 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltici Vücut Bakım Cihazı 99,95 TL

Kiwi Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 119 TL

Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası 229 TL

Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TL

4 Fonksiyonlu Askılı Duş Seti 17,50 TL

Plastik Kaplı 3 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri 22,50 TL

Düğün Sandalyesi 64,95 TL

Kapaklı Jumbo Kase 11,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Oval Banyo Halısı 80x120 cm 29,95 TL

Banyo Klozet Takımı 2 Parça 29,95 TL

Bayan Soket Çorap 3'lü 7,95 TL

Bebek Havlu Çorap 2'li 5,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 7,95 TL

Tulu Porselen El Yapımı Kase Çeşitleri 4,95 TL

Viapot Orta Boy Güveç Tencere 16,95 TL

Viapot Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 11,50 TL

Borosilikat Damlatmaz Cam Yağlık 500 ml 27,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 11,95 TL

Ananas Soyucu 5,95 TL

Desenli Termos Çeşitleri 29,95 TL

Salata Kurutucu 13,95 TL

Silindir Saklama Kabı Çeşitleri 3,50 TL

Yuvarlak Metal Tepsi Çeşitleri 5,95 TL

Öğütücü Kulplu Un Eleği 11,95 TL

Kılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TL

No-Frost Saklama Kabı 3,50 TL

Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 124,95 TL

Ebruli Yumak 200 gr 11,95 TL

Singer Overlok Makinesi 999 TL

Beyaz Akrilik Yumak 2x100 gr 7,95 TL

Akrilik Yumak Seti 3'lü 13,95 TL

Penye Kumaş Örgü İpi 9,95 TL

Büyük Kanaviçe Kiti 17,95 TL

Küçük Kanaviçe Kiti 14,95 TL

Örgü Şiş 2'li 3,50 TL

Makara Seti 10'lu 6,95 TL

Örgü Aparat Seti 9,95 TL

Dikiş Seti 24'lü 8,95 TL

Silikon Saplı Tığ Seti 5'li 17,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB Girişli Uzatma Kablosu 49,95 TL

MGS Oyuncak Beşik 9,95 TL

MGS Oyuncak Doktor / Kuaför Seti 16,95 TL

Duracell Simply 2032 Düğme Pil 3'lü 14,95 TL

Duracell Simply C Orta Boy Pil 2'li 14,95 TL

Duracell Simply AA Kalem Pil 10'lu 26,95 TL

Duracell Simply D Büyük Boy Pil 2'li 21,95 TL

Duracell AAA İnce Pil 10'lu 26,99 TL

Duracell SV Pil 13,95 TL

Nilson 3'lü 1,5 m Topraklı Priz+ 3'lü Golyat 24,95 TL

Güzel Davranış Serisi 2,95 TL

Süper Bilgi Serisi 5,95 TL

George Orwell Kitapları 4,95 TL

MGS Oyuncak Şehir Kamyonları 18,95

Oyuncak Mutfak Seti 29,95