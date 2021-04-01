Bu Yardımdan TC Nüfus Cüzdanı Olan Herkes Yararlanabilecek! Ramazanda Maddi Yardım ve Gıda Yardımı

Yağ, yumurta, bakliyat gibi temel gıda ürünlerine gelen fahiş zamların ardından pek çok vatandaş gıda alışverişini yapamaz oldu. Özellikle Ramazan ayına günler kala vatandaşlar bu ihtiyaçlarını nasıl giderebileceklerini araştırmaya başladı. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen gıda kolileri veya gıda yardımları bu süreçte vatandaşın yardımına koştu. Ramazan ayı gelmeden önce gıda ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar için gıda yardımı başvurusu alınmaya başlandı.

Devlet, belediyeler, vakıflar ve çeşitli kurumlar tarafından milyonlarca vatandaşa gıda yardımı yapılacak.Vatandaşlar söz konusu yardıma nasıl başvuracaklarını ve hangi kurumların ne kadarlık yardım verdiğini merak ediyor. Çoğu kurum tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular bizzat veya posta yoluyla yapılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımlardan yararlanabilmesi için ihtiyaç sahibi olduklarını kurumlara iletmesi gerekecek. Bu yazımızda 2021 Ramazan ayında yardım yapacak kurum ve kuruluşları ele alacağız.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan gıda yardımı ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile gıda yardımlarını dağıtacaklarını belirtti. Söz konusu yardımlar bütün yıl ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı gibi, en çok talep alınan Ramazan ayı ve Kurban Bayramından önce de veriliyor. Vatandaşlar bu yardımdan yararlanmak için yaşadıkları il veya ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) başvuru yapıyor.

AİLE BAKANLIĞI GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen gıda yardımından kimlerin yararlanabileceği konusu internette sık sık araştırılıyor. Bakanlık tarafından bu soruya verilen cevap şudur;

-3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi aileler

-Sosyal güvencesi olan fakat hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler söz konusu yardımdan yararlanabilir.

2021 İFTAR ÇADIRI OLACAK MI?

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları kurulmayacaktır fakat bu sayede daha fazla aileye gıda yardımı yapılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen gıda yardımının yanı sıra valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kızılay gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı sağlamaktadır. Peki söz konusu kurumlardan gıda yardımı nasıl alınır?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN KOLİSİ NASIL ALINIR?

Ramazanda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi veren kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür.Bunu duyan vatandaşlar ise VGM gıda yardımı nasıl alınır ve kimler alabilir sorularının cevabını merak etmeye başladı.

VGM GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verdiği gıda yardımından yararlanabilecek vatandaşlar şunlardır;

Sosyal güvencesi olmayan ya da geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayan vatandaşlar

7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alan vatandaşlar

VGM GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen kuru gıda yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde bulunan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurup Bölge Müdürlüklerine bizzat giderek ya da posta göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara kuru gıda yardımları ulaştırılır. Ancak belirtmemizde fayda var; kuru gıda yardımından yararlanabilecek kişi sayısı sınırlıdır, bu nedenle bir an önce başvuru yapmanız gerekmektedir.

KIZILAY GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 milyon kişiye SMS aracılığı ile kod gönderilecek. Kod sahibi olan kişiler Kızılay’ın seçtiği market zincirlerinden istedikleri şeyleri alabilecekler. Bu sayede vatandaşlar gerçekten neye ihtiyaç duyuyorlarsa onları temin etmiş olacaklar.