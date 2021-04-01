Bu Sene Tatile Gitmeyi Planlayan Vatandaşları Üzecek Haber! Fiyatlar Arttı

Geçtiğimiz sene çoğu vatandaşımız koronavirüs endişesi nedeniyle tatile gitme planlarını ertelemişti. Tatil planları, bu yıl vaka sayılarının nispeten azalması ve önlemlerin de gevşetilmesi ile birlikte yeniden yapılmaya başladı. Uluslararası seyahatlerin hala kısıtlı olması nedeniyle tatilciler yönünü ülkemizdeki tatil destinasyonlarına çevirdi. Çok sayıda otel, seyahat acenteleri, tur operatörleri Ramazan bayramı için kampanyalarını açıklamaya başladı.

Tatile gitmeyi planlayan vatandaşlar ise Türkiye’de gidilecek tatil beldelerini ve tatil maliyetinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki pandeminin turizm sektörü üzerindeki etkisi vatandaşlara pahalıya patlayacak. Yabancı turistlerin ülkemize gelememesinin bedeli yerli turistlerden çıkacak diyebiliriz. Ancak pek çok tatil beldesinde erken rezervasyon yoluyla ucuza tatil yapmak mümkün olacak. Kişilerin kalacağı otellerin kalitesine, verdikleri hizmete ve konumuna göre fiyatlar da çeşitlilik gösterecek. Örnek vermek gerekirse Antalya’da tatil yapmak isteyen 2 kişinin 1 haftalık tatil için ayırması gereken tutar 600 liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıkıyor. En çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olan Bodrum’da da otel ücretleri 1100 lira ile 90 bin lira arasında.

Sizler için Türkiye’nin en gözde tatil beldelerine ve Temmuz ayının ortasında 2 kişinin yapacağı 1 haftalık tatilin ne kadara mal olacağı sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.

2021 BELEK OTEL FİYATLARI

Ülkemizin en lüks otellerinin bulunduğu tatil beldelerinden biri olan Antalya Belek’te, ultra lüks bir otelde her şey dahilkalmak isterseniz 10 bin liradan 45 bin liraya kadar otel seçenekleri bulabilirsiniz. Ultra lüks otellerin lüks odalarında kalmak isteyen müşteriler ise 70 bin lirayı gözden çıkarmak durumundadır. Ortalama standarta sahip olan her şey dahil oteller de 3 bin TL ile 8 bin TL arasında seyrediyor. Sadece oda hizmeti veren otellerin haftalık fiyatları ise 1000 liradan başlıyor.

2021 MANAVGAT OTEL FİYATLARI

Belek’teki otellere kıyasla daha uygun fiyat sunan Antalya-Manavgat otellerinin fiyat aralığından bahsedecek olursak; yarım pansiyon, tam pansiyon veya oda-kahvaltı hizmeti veren otellerde haftalık ödenmesi gereken ücret 1.200 lira ile 4.500 lira arasında, ortalama standartlarda otellerde haftalık ödenmesi gereken tutar 10-13 bin lira arasında, her şey dahil lüks otellerde ise 22 bin lira civarındadır.

2021 ALANYA OTEL FİYATLARI

Antalya’ya giden tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olan Alanya’da otel fiyatları 600 liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor.Temmuz ayının başında Alanya’da 2 kişi bir tatil yapmak istediğinizde sadece oda hizmeti veren oteller 600 lira ile 2000 lira arasında seyrediyor. Ortalama standartlara sahip olan bir otelde tatil yapmayı planlayan vatandaşların da 8 bin lira ile 12 bin lira arasında bir ücret ödemeyi gözden çıkarması gerekiyor. 20 bin lira civarına da lüks oteller bulmak mümkün.

2021 KEMER OTEL FİYATLARI

Antalya Kemer, doğal güzelliği ve uygun fiyat çeşitleriyle dikkat çeken tatil beldelerinden biridir. Oda ve kahvaltı hizmeti dahil kalınan apartlarda 1 hafta kalmanız durumunda yaklaşık 2 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Kahvaltı hizmeti dahil olmayan apartlar ise haftalık 1.600 liraya da bulunabiliyor. Ultra lüks otellerde 1 hafta boyunca tatil yapmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri bedel ise yaklaşık olarak 70 bin lira civarındadır.

2021 BODRUM OTEL FİYATLARI

Bodrum’da 2 kişi uygun fiyatlı bir tatil yapmak isterseniz fiyatlar 1.100 liradan 3 bin liraya kadar uzanmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinden biri olan Bodrum’da ortalama fiyatlar 15 bin lira ile 30 bin lira arasındadır. Uygun ve ortalama fiyatlı hizmet veren çoğu otel oda-kahvaltı veya yalnızca oda seçeneği sunmaktadır.Yüksek standartlı otellerde de fiyatlar 45 bin lira ile 55 bin lira arasında seyrediyor. Bodrum’da çok lüks bir tatil yapmak isteyen vatandaşların ödemesi gereken ücret de yaklaşık olarak 90 bin lira olarak görülüyor. Ancak yüksek fiyatlı ve küksotellerin çoğu her şey dahil hizmet vermiyor ve yeme-içme masraflarını ekstra ödemeniz gerekiyor.

2021 ÇEŞME OTEL FİYATLARI

Tatilcilerin gözde destinasyonlarından biri olan İzmir Çeşme’deki otelleri ve 2021 yılındaki fiyatlarını inceledik. Çeşme’de bulunan otellerin çoğunluğu oda-kahvaltı veya yarım-tam pansiyon olarak hizmet vermekte.Ucuz bir otel veya apartta kalmak istiyorsanız fiyatlar 700 liradan başlıyor. Ortalama ve yüksek seviyedeki otellerin ortalama fiyatları da 7 bin lira ile 12 bin lira arasındadır. “Kalacağım otelin standartlarıçok yüksek olsun”derseniz de fiyatlar 20-27 bin lira bandında seyrediyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 18:39