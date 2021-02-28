Bu Pazar Ne İzlesek? Hafta sonu izlemelik efsane 5 yapım

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile evimize kapanmamız ve başkaları ile temasa geçmememiz gereken bugünlerde hepimiz aktivite eksikliğinden bunalmış durumdayız. Evde yapılabilecek aktiviteler pandemi öncesinde dışarıda yapılabileceklere kıyasla daha kısıtlıydı. Lakin şu anda dışarıda da bir süredir devam eden iş yerlerinin kapalı olması ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile dışarısını da cazip kılan pek bir durum kalmadı.

Çoğumuzun evde olduğu bugün aynı zamanda yine çok sayıda kişinin ortak izin günü. Çocukların dersi yok, yetişkinler bugün çalışmıyor, neredeyse herkes evde. Lakin haftanın yorgunluğunu dinlenerek atarken canlarının da sıkılmasını istemeyenler çareyi bir şeyler izleyerek geçirmekte buluyor. Peki dünyanın dört bir yanından içerikleri evimize getiren Netflix’te bu hafta ne izlesek? En popüler içerikleri sizler için derledik.

Tribes of Europa

Tribes of Europa dizisinin bu yıl ilk sezonu yayınlandı. Dizide kıyamet ertesi Avrupa’da bölünmüş olan küçük devletler arasında savaş çıkması an meselesi iken karaya çıkacak olan çok daha büyük bir tehdit bulunmaktadır. Dizi bu senaryoda üç kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki bu dizinin oyuncu kadrosunda ise Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu, Robert Finster gibi isimler bulunuyor.

New Amsterdam

New Amsterdam yayın hayatına 2018 yılında başladı. Dizi Amerika’nın en eski hastanesinde yönetici olarak görevlendirilen Doktor Max Goodwin’in hastaların hayatını kurtarabilmek adına mevcut durumu değiştirmeye yönelik çabalarının konu almaktadır. Drama ağırlıklı bu dizide Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez gibi oyuncular rol alıyor.

Lupin

Yayın hayatına 2021 yılında başlayan Lupin dizisinin ana karakteri Assane Diop, kendisine örnek aldığı kibar hırsız lakaplı Arsen Lüpen’den esinlenerek yaptığı planlar ile zengin bir ailenin babasını haksızlığa uğratmasının intikamını almak için işe koyulur. Suç, komedi, aksiyon, drama gibi bir çok unsuru bünyesinde bulunduran George Kay yapımı bu dizinin oyuncu kadrosunda Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assandé, Vincent Londez, Shirine Boutella gibi isimler bulunuyor.

Vikingler

2013 yılından bu yana popülerliğini koruyan dizi 6 sezondur devam ediyor. Dizi Ragnar Lothbrok isimli ana karakterin Norse sınırlarını vasıfsız liderlere karşı çıkarak genişletme hikayesini işlemekte. Michael Hirst tarafından yaratılan yapımın başrollerini Travis Fimmel, Katheryn Winnick ve Clive Standen üstleniyor.

Gözlerinin Ardında

Bu yıl ilk sezonu yayınlanan gerilim dizisi bekar bir annenin psikiyatrist patronu ile ilişki yaşarken ve onun gizemli eşi ile arkadaşlığının başlaması sonrasında açıklaması zor zihin oyunları ile mücadelesini konu alıyor. Dizinin başrollerini Simona Brown, Eve Hewson ve Tom Bateman paylaşıyor.