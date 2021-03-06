Bu Pazar Ne İzlenir? Bu Hafta sonu İzlenecek Muhteşem Yapımlar!

Birçoğumuzun tatil günü olan Pazar gününde günlük hayatın stresinden uzaklaşmak ve çalışmanın getirdiği yorgunluğu atmak amacı ile dinlenmeyi tercih ediyoruz. Lakin bu tatil günümüzde gönül isterdi ki koronavirüs salgını bitmiş olsun, dışarıda arkadaşlarımızla kafelerde buluşalım, ailemiz ile restoranlarda yemeğe gidelim. Ne yazık ki evde oturmamız gerekiyor çünkü sağlığımızı düşünmemiz aktivite gerçekleştirmekten daha önemli

Peki evde olanlar ne yapıyor? Hepimizin vaktimizi internet ortamında geçiriyoruz. Sosyal medyada geziniyor, videolar izliyor, diziler ve filmler ile vaktimizi geçiriyor, kendimizi eğlendirmenin yollarını arıyoruz. Birçoğumuz da dizi ve filmleri izlemek için Netflix aboneliğimizi kullanıyor ve içeriklerin keyfini çıkarıyoruz. Peki bu hafta sonu Netflix’te ne izlenir?

Netflix Türkiye En Popüler İçerikler

Ülkemizde Netflix platformunda bu haftanın en popüler içerikleri arasında 5. sırada “The Dig” isimli film bulunuyor. 2. Dünya savaşı öncesinde İngiliz bir kadın, kendi kendini eğitmiş olan bir arkeologdan kendi arazisinde kazı yapmasını istiyor ve oldukça ilginç bir keşif yapıyorlar. Duygusal türde olan bu filmin yönetmen koltuğunda ise Simon Stone oturuyor. Gerçek hayattan bir hikayeden esinlenilerek senaryosu kurgulanmış olan filmin oyuncu kadrosunda Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin ve Ken Stott bulunuyor.

Dördüncü sırada ise Lupin dizisi bulunuyor. Fransa yapımı bu dizide Assane Diop isimli hırsız karakter kendisine ilham olarak gördüğü kibar hırsız Arsène Lupin isimli roman karakterinin yöntemlerinden esinlenerek yıllar önce sözü geçen zengin bir aile tarafından haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak üzere bir plan hazırlar. George Kay’in yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk sezonundan 5 bölüm yayınlanmış durumda. Suç , gizem ve dram & komedi karışık bir hikaye akışına sahip bu dizinin oyuncu kadrosunda ise Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Vincent Londez rol alıyor.

En popüler üçüncü içerik ise şimdiki gençlerin çocukluğunun efsane çizgi filmlerinden olan Winx’in yeni versiyonu. “Winx Efsanesi: Kader” adıyla izleyicilerle buluşan yapım bu sefer çizgi film formatından uzak ve normal bir dizi şeklinde oluşturulmuş. Dizide bir çoğumuzun da bildiği üzere bir grup özel yetenekleri olan genç kadın Alfea isimli sihirli bir okulda güçlerini kontrol etmeyi öğrenmek üzere bir araya gelir ve güçlerinin kötülüğe karşı kullanmak için çalışırlar. Bu fantastik yapımın oyuncu kadrosunda ise Abigail Cowen, Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin, Sadie Soveral, Freddie Thorp, Rob James-Collier gibi isimler bulunuyor.

İkinci sırada ise “Donma Noktası” isimli yapım bulunuyor. Bu yapımda ilginç bir konu işlenmekte. Bir suçlu nakil aracı oldukça soğuk olan bir bölgede hedef istikametine ilerlerken saldırıya uğruyor. Görevli polis memuru hem dışarıdaki ölümcül soğukla hem de suçlular ile yaşam savaşı vermek zorunda kalıyor. Aksiyon, gerilim ve maceranın bir arada olduğu yapımın yazarı ve yönetmeni Lluís Quílez. Oyuncu kadrosunda ise Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo, Andrés Gertrúdix, Isak Ferriz, Édgar Vittorino, Miquel Gelabert, Florin Opritescu, gibi isimler yer alıyor.

Türkiye’de bu hafta en popüler Netflix içeriği ise “50 Metrekare” isimli yerli yapım bir dizi. Oldukça ilgi gören yapımın ana kahramanı olan Gölge isimli karakter, yüksek suç bağlantıları olan bir kişinin kirli ve kanlı işlerini yapmakta iken bir yandan da geçmişi ile ilgili gizemleri aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu durum onu hiç olmadığı bir kişi olarak küçük bir mahallede bulunmaya sürükler. Gerilim ve drama içerikli bu yapımda Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Yiğit Kirazcı gibi bir çok tanınmış oyuncu rol alıyor.