Bu Markette Müşteriler Ücretsiz Alışveriş Yapacak! Peki Nasıl?

Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu 2021 senesinin Ramazan ayı ile ilgili özel projeler hazırladıklarını ve bir iyilik işi yapacaklarını açıkladı. Başta yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve engelliler olmak üzere Esenler Belediyesi'nde “İyilik Market’in” kurulacağı ve markete gelenlerin EDİM olarak tanımlanan kart ile birlikte ücretsiz alışveriş yapacakları açıklandı.

EDİM kart hakkında bilgilendirmeler yapan Belediye Başkanı Göksu, bu kartın Ramazan ayı içerisinde ve aynı şekilde normal zamanlarda da kullanılabileceğini açıkladı. Pandemi döneminde yapılan tüm etkinliklerin zorlu bir mücadele kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Belediye Başkanı, 2021'de Ramazan ikliminin istedikleri gibi yaşanmasa da bazı hazırlıklar gerçekleştiğini anlattı. Bu kapsamda Ramazan ayında yapılacak olan en anlamlı şeylerden bir tanesi fakir ve zengin ile herkesin aynı anda aynı hissi duyması olduğunu söyledi. Bu sebeple sofraların birlikte paylaşılarak Ramazan ayının tadılması gerektiği hakkında konuştu.

Bu Markette Her Şey Var Para Yok

EDİM kart ile birlikte ailelerin yoksulluk durumlarına göre, evlerinin kira alıp olmaması durumuna göre, nüfusa göre alışveriş yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı, bu maddelere baz alınarak farklı miktarlar yükleneceğini söyledi. Bu markette her şey var şeklinde açıklamalarda bulunan Göksu, yalnızca paranın geçmediğini söyledi. Para yerine Edim kartın kullanılacağını açıklayan Belediye Başkanı farklı zamanlarda yardıma muhtaç ailelere bu kartların verildiğini ve ailelerin Bu kart ile birlikte gelip marketten istediklerini aldıklarını söyledi.

Arzu edilen durumun, herkesin istediği şeyi alabilmesi olduğunu söyleyen Göksu, bu marketin ilk kuruluşu itibarı ile ihtiyaç sahibi ailelerin gıda alışveriş yapabildiğini açıkladı. “Biz eve gittiğimiz zaman çocuğumuza çikolata alabiliyorsak bir başka kardeşimiz de aynı şeyi yapabilmeli” şeklinde ifadeler kullanıldı ve hedeflerin 30.000 civarında koli ile 15 bin civarında alışveriş kart ile beraber 45.000 ailenin Ramazan'da gönül sofrasında olmak olduğu açıklandı.