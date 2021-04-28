Bu Köyde 20 Yıllık Altın Rezervi Bulundu! Arsa Fiyatları Uçtu

Bir köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, köyde bulunan arsaların fiyatları bir anda uçtu .

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan bir köyde, altın rezervi bulunması üzerine köyde bulunan arsaların fiyatları aniden fırladı.

Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yapılan araştırmalar neticesinde bu köyde tam 20 yıllık altın rezervi olduğu tespit edildi. Bilinen bir firma Orhaneli ilçesinin Akalan köyünde sondaj çalışması yapmaya hazırlanıyor. Akalan köyü sakinleri siyanür tehlikesi nedeni ile bu çalışmaya karşı çıkıyor. Köyde altın rezervinin olduğu duyulunca, arsa fiyatları en az 3 kat arttı. Köy adeta emlakçıların uğrak mekanı oldu. Akalan köyü sakinlerinden Mustafa Bozkurt'un altın rezervinin bulunduğu alanda 2 tarlası mevcut. Daha önce kimsenin almayı düşünme diye tarlalara şimdilerde emlakçılar 2 katı fiyat vermiş. Bozkurt ise tarlalarına 5 katı fiyat vermesi durumunda satılacağını ifade etmiş. bölgede bulunan rezervlerin 20 yıl yetecek kapasitede olduğu ve her vurulan kepçeden bir çeyrek altın büyüklüğünde altın çıkabileceği öğrenildi.

Orhaneli Akalan köyünde tespit edilen 315 bin ton cevheri başka bir firma tarafından 2015‘te çıkartmak istemiş köylüler tarafından yapılan eylemler sonucunda razer çıkarılmıştı. 2020 yılında bölgeye başka bir firmanın araştırma yapmak istemesiyle emlak piyasası köyde tekrardan canlandı.

Akalan köyü sakini Mustafa Bozkurt, "Köyümüzde yoğun bir altın madeni olduğu söyleniyor. Rezervin olduğu bölgede 2 tane tarlam var burada altın madeni olduğunu geçen yıl öğrendik. 100 bin lira olan tarlama bir anda 150 bin lira vermeye başladılar. Bende durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşlarında bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor. Sadece benim tarlaya 3 tane emlakçı gelip gitti. Tarlaları almak istediler ama anlaşamadık. Burada 20 yıl yetecek altın olduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.