Bu Kadar Zaman Yanlış Yapmışız! Hangi Ürün Öldürüyor?

Türkiye ve tüm dünya geçtiğimiz yılda Korona virüs salgını ile adete son zamanların en kötü olaylarını yaşamıştı ve etkileri hala devam etmekte. Virüsü öldürmek ve hijyen sağlamak için çözümler bulmaya çalıştık. Peki tedbirli olalım derken nerede hata yapıldı? Kimya mühendislerinin son açıklamaları insanlarda şok etkisi yapacak gibi duruyor. Virüsten korunmak amacı ile 2020 yılının mart ayından itibaren kolonya kullanımı önemli ölçüde artış göstermiş ve satışlar yüksek oranlara ulaşmıştı. Öyle ki bazı yerlerde raflar boşalmıştı bile… Kolonya satışları hala yüksek oranda devam ederken beklemediğimiz bir şey oldu. Uzmanlar merdiven altı denilebilecek yerlerde kolonya üretimine dikkat çekerek aslında bu işlemin çok tehlikeli ve ölüme kadar götürebildiğine dikkat çekti.

Merdiven altı yerlerde üretilen kolonyanın bedeli çok ağır ödeniyor. Uzmanlar ısrarla bu tip yerlerde üretimi olan kolonyalardan kaçınılması gerektiği hakkında açıklamalar yaparken insanların sağlıklarını ciddi anlamda tehlikeye attığını belirtiyor. Konu sağlık olunca risk almanın gerekli olup olmadığı ise merak konusu. Ar-Ge firmasının sorumlusu ve kimya mühendisi de olan Fatih Uluç, uyardığı konular hakkında açık konuştu ve kamuoyunu bilgilendirdi. Kılıç, kolonya yapım ve üretiminin sahte olduğu sürece metil alkolün yapımda kullanıldığını ve bu durumun insanları kör edebileceğini açıkladı. Üstelik, bilinçsizlik ölüme kadar götürebilir.

Hem ülkemizi hem de tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sosyal hayatı neredeyse tam anlamı ile bitirdi. Virüs ile mücadele konusunda bütün insanlık birbirine kenetlenmiş durumda iken iyi olmayan durumlar da mevcut. Hijyen sağlamak adına üretilen dezenfektanların sahteleri de piyasada satılıyor. Mücadeleye ket vuran olay ise dezenfektanların sahte olması. Satışları daha önce hiç olmadığı kadar artan kolonyaların sahtelerinden kaçınmak gerekiyor. Uzmanlar ve kolonya üreticileri bilgilendirme yaptı. Sahte ürünler kör edebilir.

Dezenfektan ve kolonya üretiminde artış yaşanırken bu durumu fırsat gibi görenler de oldu. Merdiven altı şeklinde tabir edilebilecek olan yerlerde yapılan üretimler oldukça tehlikeli! DHA sahte içkiler içinde kullanılan metil alkolün kolonya üretiminde kullanımının başladığını ve tüketicilere bu konuda dikkat etmelerini tavsiye etti.