Bu İllerde Yasaklar Kalkıyor! Son Dakika Normalleşme Adımları Geliyor

Korona virüs salgını nedeniyle birçok ilimizde yasaklar devam diyordu. Ülke genelinde devam eden bu yasaklar nedeniyle hafta sonu kısıtlamalar ile evlerimizde vakit geçiriyorduk. Toplu alanlar da buluşmuyor kalabalıktan uzak duruyor hatta ev ziyaretlerine ara vermişti. Tüm bu alınan önlemlerdense vatandaşlarımız en çok yoran akşam 9’dan sonra ve hafta sonları gelen sokağa çıkma kısıtlamaları olmuştu. Yine çocuklara olan kısıtlamalar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verilen sokağa çıkma kısıtlamaları onlara eve hapsetmiş oldukça bunaltmıştı. Yine kısıtlamalar nedeniyle birçok kafe ve restoranlar da kış ayları boyunca kapalı kalmıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak etmeye başladı. Açıklamalar ise geldi. Detaylar haberimizde…

Ülkemizde düşen vaka sayları ve esnafın uzun zamandır zor duruma olması nedeniyle adım adım normalleşmeye geçiliyor. Bazı illerde ise korona virüs salgınına karşın alınan önlemlerle vaka sayıları oldukça düştü. Hal böyle olunca tetirlerinde esnetilebileceği ön görüldü. Vatandaşlarımız tedbirlerin ne zaman kalkacağını merak ediyordu. Yetkili kişilerden ise o açıklama geldi! Belli koşulları sağlayan şehirlerde yasaklar kalkacak ve yavaş yavaş normalleşme adımlarının geleceği söylendi.

ADIM ADIM NORMALE GEÇİŞ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok tedbir alınmıştı. Aylardır uyduğumuz tedbirler dışında aşılama çalışmaları da ülkemizde hızla devam etmekte. Tüm bu atılan adımlarla birlikte de vaka sayılarında düşüşler devam ediyor.

Vaka sayılarındaki düşüşler devam ettikçe de vatandaşlarımız kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Gibi soruları sormaya devam ediyor. Özellikle Kovid-19 önleminde alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ve düğünlerin iptal olması vatandaşlarımızın kalmasını bekledikleri tedbirlerden. Yine 65 yaş üstü yaşlılarımız ve 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler de sokağa çıkma kısıtlamasından oldukça bunalmış durumda. Beklenen açıklama da yetkililerden geldi. Gerekli koşullar sağlanması durumda kısıtlamalar gevşetilebilecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı yetkili kişilerden tarafından vaka ve vefat sayılarındaki azalışların devam etmesi ve bununla beraber de aşılama sürecinde artışla birlikte normalleşme adımlarının kısa süre içerisinde geleceği belirtildi.

Yasakların ve kısıtlamaların kalkmasında ise iller baza alınacak. Her ildeki mevcut durumlar incelenecek ve buna göre koşulları sağlayan illerde tedbirler gevşetilmeye başlanacak.

%1’İN ALTINDA OLMALI

Sağlık Bakanlığı tarafından öne sürülen en önemli kriter ise şehirdeki test sonuçlarının %1’in altında olması.

İllerde öncelikle ise hafta sonu ve hafta içleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılması ön görülmekte. İkinci adım olarak tabi ki birçok vatandaş tarafından beklenen işletmelerin açılması gelecek.

Daha sonra ise 65 yaş üstü yaşlılarımız ve 18 yaş altındaki genç ve çocuklarımız için kısıtlamaların kalkması bekleniyor. İl bazında vaka sayıları düştükçe vatandaşlarımız da normal hayata geçiş yapabilecek.

Tabi burada bahsedilen yeni normal. Yeni normale göre işletmeler açılsa ve kısıtlamalar kalksa da sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmaya devam edilecek. Son etapta da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sinema ve düğün salonlarının da açılması ön görülmekte. Maske kullanımı ise devam edecek.