Bu İllerde Vaka Sayısı Kırmızı Alarm Verdi! Önlemler Geri Mi Geliyor?

Vaka sayılarının artmasıyla 81 ilde tekrardan kışı önlemler alınmıştı. Mekanlar kapatılmış, toplu görüşmeler yasaklanmış ve ev ziyaretlerine kısıtlamalar gelmişti. Hafta içi akşam 9’dan sonra ve hafta sonları da sokağa çıkma yasakları getirildi. Fakat vatandaşlarımız bu uzun süren yasaklar sonunda oldukça bunalmıştı. Sadece vatandaşlar da değil işyerleri kapalı olan esnaf aldıkları ödemeler ve kredi destekleri dışında gelirsiz kaldı. Aşılama çalışmalarının başlaması ile de tekrardan açılma tarihleri konuşulmaya başlandı. Ekonominin ve toplumun durumu da dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından kısıtlamalarda esneklik olacağı açıklanmıştı.

Beklenen gevşetilme kararı geldi de. Kabine toplantısı sonrasında iller savak sayılarına göre kategorize edildi. Buna göre düşük ve ortak riskli olan yerlerde tekrardan normalleşme adımları atıldı. Bu şehirlerdeki esnafların yüzü güldü sokaklar tekrar doldu. Fakat normalleşmenin verdiği rahatlık ile bazı bölgelerde vakalar hızlı şekilde artışa gitti ve yüksek risk görüldü. Sağlık Bakanı Koca ve uzmanlar da uyarıyor. Riskli bölgeye dönen şehirlere yeni kısıtlamalar yolda mı? İstanbul’a kısıtlamalar gelecek mi? İşte illere göre vaka sayıları ve risk oranları;

VAKA ORANLARI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 100 bin görülen vaka sayıları açıklanıyor. Bakan Koca tarafından verilen haritada da özellikle 37 il dikkat çekiyor. 100 bin 100’ün üzerinde vaka veren şehirler bu hafta da artış göstermeye devam etti.

Adıyaman, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Yalova illerinde günlük ve haftalık vaka sayıları katlanarak artıyor. Risklerin attığı bu şehirlere ileride ek önlemlerin gelmesi mümkün.

KISITLAMALAR YOLDA

Buna göre bu illerde pazar günü tekrardan sokağa çıkma yasakları başlayabilir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlama da gelebilir. Yine yüksek riskli illerde ortaokulların tamamen online eğitime dönmesi de alınacak bir diğer tedbir olacak.

Restoran ve kafe gibi işletmeler kapanacak, halı saha ve yüz havuzları da yasak olacak. Kamu kuruluşları sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulduğu sürece de vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Genel kurullar ve nikahlara da bu şehirler de ek önlemler getirilebilir.

EN RİSKLİ ŞEHİRLER BUNLAR

Yüksek riskli olan bazı şehirler kontrolsüz normalleşme ile çok yüksek riskli kategorisine girmeye hazırlanıyor. Yakın zaman içerisinde özellikle de Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bolu, Kocaeli, Bilecik ve Kayseri için ek önlemler gündeme gelebilir.

Yine de ek önlemler alınırken aynı zamanda illerdeki aşılanma oranlarına da vaka sayıları kadar dikkat ediliyor. Eğer ildeki aşılanma oranı çok yüksekse tedbirler arttırılmayabilir.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, normalleşme adımlarından sonra yükselen vakalar için beklenen bir artış demişti. Fakat bu illerdeki sava sayıları katlanarak artarsa ekonomik çıkarlar göz ardı edilerek tekrardan ağır kapatmalar uygulanabilir.

Öte yandan orta riskli olan ama vaka sayılarından düşüşe gidilen iller içinde yasaklar daha gevşetilebilir. Bu illerdeki vatandaşlarımız normalleşme adımlarıyla ileriki günler daha da rahat edecek gibi.