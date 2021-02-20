Bu Hizmette Artık Elektronik Ortama Taşındı! İş Süreçlerinde Kolaylık Sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla vatandaşlarımıza iki müjdeli haber verdi. Bunlardan birincisi esnaf ve sanaatkarlara yapılan gelir kaybı destek ödemeleri hakkındaydı. Pekcan Şubat ayı ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. Esnaflarımıza toplamda 3 ay boyunca verilecek olan 1.000 TL destek ödemelerinin ikinci taksit ödemesi bugün itibariyle başladı. Bir diğer müjde ise elektronik kolaylıklar hakkında oldu. Yeni hizmetle birlikte artık vatandaşlarımız işlemlerini online platform üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

İŞ SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR

Bakan Pekcan resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımla: " 1/4 İşletmelerimizin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduk, diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başladık. Süreç tamamlandığında imza verileri Bakanlığımızca elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilecek, böylece Ticaret Sicili Müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan, elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacaktır. Ayrıca, bugün yürürlüğe koyduğumuz Tebliğ ile fiziki olarak verilecek imza beyanlarında Ticaret Sicili Müdürlüklerinin yanı sıra noterleri de yetkilendirdik.Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla beklediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Böylece vatandaşlarımız artık Ticaret Sicili Müdürlüğüne gitmek zorunda olmadan tüm işlemlerini online platform üzerinden hızlıca gerçekleştirebilecekler.

DESTEK ÖDEMESİ BAŞLADI

Bakan Pekcan bugün bir açıklamaya daha imza attı. Esnaflarımızın heyecanla beklediği 1.000 TL gelir kaybı destek ödemelerinin bugün başladığı açıklandı. Böylece vatandaşlarımız toplamda üç ay sürecek destek ödemelerinin ikinci taksidini de almış olacaklar. Mart ayında yapılacak üçüncü ödemeyle birlikte gelir kaybı destek ödemeleri tamamlanmış olacak. Esnaflarımıza hibe destek ödemelerinin de önümüzdeki günlerde başvuruya açılacağı belirtildi.

Pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımıza 2.000 TL ile 40.000 TL arasında geri ödemesiz maddi destek verilecek. Yardımlardan yararlanmak için aranan şart ise işletmelerin 2019 yılı cirosu ile 2020 cirosu arasında %50 ve daha fazla gelir kaybı durumu olması şartı aranacak. Bu şartı sağlayan işletmelere en az iki bin lira en çok 40 bin lira olmak üzere maddi destek verilecek.