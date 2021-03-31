Bu Haber Uzaktan ve Kısmi Çalışan Tüm Vatandaşları ve İşverenleri İlgilendiriyor!

Son 1 senedir hayatımızı her açıdan etkileyen ve değiştiren koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada son 1 senedir uzaktan çalışma ya da evden çalışma modeline geçildi. Bu çalışma modeli sayesinde hem koronavirüs salgınının yayılımı önlendi hem de şirketlerin maliyeti düşürüldü. Ancak uzaktan çalışma modeli herhangi bir yasal zemine oturtulmadığı için hem çalışana hem işverene zarar verebiliyor. Bu nedenle, yasal bir düzenlemeye olan ihtiyaç giderek artıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketinde devrim niteliğinde olan çok sayıda değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin bir kısmının uygulanacağı tarihler açıklanırken, bazıları da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Reform paketinde, vatandaşların bir süredir yasal düzenleme yapılmasını beklediği uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları ile ilgili iki önemli değişiklik yapılacağı konusu dikkatleri üzerine çekti. Kısmi çalışan vatandaşlara önemli haklar verilirken, uzaktan çalışma sistemi de yasal bir zemine oturtulacak. Söz konusu düzenleme, yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ancak güncel durumda bu çalışma modellerinin giderek yaygınlaşması nedeniyle, düzenleme yapılana kadar uygulanacak bir yönetmelik çıkartıldı.

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ YENİ YÖNETMELİK

Söz konusu yönetmelik, İş Kanunu 14. Maddede tarif edilen uzaktan çalışan vatandaşları, çalışanı ile uzaktan çalışma ve çağrı üzerine sözleşme yapan işverenler, işin bir kısmını ya da tamamını uzaktan yapan çalışanlar, uzaktan çalışmayı talep eden işçi ve işverenleri kapsayacak.Uzaktan çalışmaya geçen çalışanlar ve işverenler arasında mutlaka sözleşme yapılacak ve işin tanımı, yapılma şekli, yerive ücreti sözleşmede yer alacak. Bunlara ek olarak sözleşmede iş yaparken kullanılan araçlar ve ekipmanlar ve bunların korunması ile ilgili maddeler de bulunacak. Sözleşmeye eklenecek bir diğer konu ise mevzuata uygun bir şekilde düzenlenen çalışma süreleri olacak. İşin yapılması için karşılanacak maliyetler de sözleşmede belirtilecek.

İşin yapılış şekline göre, uzaktan çalışmanın yapılacağı yer önceden belirlenecek ve işveren, çalışanın kullanacağı araç ve gereçleri sağlayacak. Çalışan kişinin iş sağlığı ile ilgili tedbirler işveren tarafından alınacak ve gerekli bilgilendirme de yapılacak.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA NASIL GEÇİLİR?

Çalışan ve işveren arasında geçmişte yapılan iş sözleşmesi, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya geçmek isteyen işveren ve çalışanın anlaşmaya varması ile uzaktan çalışma sözleşmesine çevrilebilir. Bunun gerçekleşmesi için çalışanın uzaktan çalışmak için yazılı başvuru yapması gerekmektedir. İşveren bu talebi 30 gün içinde değerlendirip kararını vermelidir. Uzaktan çalışma talebinin kabul edilmesi durumunda işveren ve çalışan arasında sözleşme yapılacaktır. Çalışan kişi yeniden işyerinde çalışmaya başlamak isterse yine talebini iletebilir. Bunun yanı sıra, zorlayıcı nedenlerin olması durumunda, işveren işçilerin onayı olmadan uzaktan çalışma sistemine geçebilir.

KISA ÇALIŞANA DA YENİ YASA GELİYOR

Koronavirüs salgını ile esnek çalışma modelleri de hayatımıza girdi. Çalışan kişilerin zaman zaman part-time ya da kısmi süreli çalışmaya geçtiği esnek çalışma uygulamasında dayasal düzenlemeler yapılacak. Bu şekilde çalışan vatandaşların yıllık izin, hafta tatili, kıdem tazminatı, işe geri dönüş gibi hakları yasal bir zemine oturtulacak. Bu bağlamda, kısmi süreli çalışan vatandaşlar yeni haklara sahip olacak. Yıllık izin, hafta tatili gibi hakları iş kanununa eklenecek. Yasal düzenlemede, kıdem tazminatına hak kazanma süreleri de açık bir şekilde belirtilecek. Kişilerin kısmi çalışma nedeniyleoluşan eksik günleri borçlanarak tamamlanabilecek. Tam zamanlı çalışıyorken, salgın nedeniyle kısa çalışmaya geçen çalışanlara12 ay vergi istisnası sağlanacak.