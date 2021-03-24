Bu Haber Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor! Su Faturalarına Yüzde 50 İndirim

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, geçtiğimiz günlerde su israfı ve su faturaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat arttığını ve bu nedenle su kaynaklarının kullanımının da 10 kat artışa geçtiğini belirten Akgül vatandaşları uyardı. Su kaynaklarının evde, iş yerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasıyla birlikte göl, baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi temiz su kaynaklarının korunacağını, kuraklığın etkisi ve kirletici kaynakların azaltılacağını ve bu durumun iyileştirilmesinin sağlanacağını vurguladı.

Dünyada, evsel kullanım için ayrılan su miktarının yüzde 11 olduğunu ancak bu miktarın yüzde 16 seviyesinde olduğunu açıklayan Akgül, vatandaşlara “Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır” diyerek uyarıda bulundu. Su tasarrufu yapmanın suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yolu olduğunu ifade eden Akgül Devlet Su İşleri (DSİ) verilerini paylaşarak sözlerine devam etti. Söz konusu verilere göre Türkiye 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak vekullanılabilir su miktarı kişi başına 1.120 metreküp olacak. Ne yazık ki ülkece su tasarrufu yapılmazsa su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelinecek.

Günümüzde dünyada 783 milyon insanın suya erişimi bulunmadığını söyleyen Akgül, temiz suya erişimi bulunmayan kişi sayısının da neredeyse 2,5 milyar olduğunu ve önümüzdeki senelerde bu sayının daha da artacağının altını çizdi. Bu bağlamda, suyun gelecekte çok daha önemli ve kıymetli bir noktaya geleceğini ön gördüklerini belirtti.

Akgül, ülkemizde bulunan sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 75-80’inin yer üstü su kaynakları ile sulandığını, geri kalan kısmında da yeraltı su kaynakları kullanılarak sulama işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Sulu tarımda yüzde 86 oranında açık kanal, kanalet sistemleri ve yüzde 14 kapalı boru sistemleri kullanıldığını ve açık su kanal veya kanaletlerinde buharlaşma ve kaçaklar sebebiyle ciddi miktarda su kayıpları yaşandığını kaydetti.

Prof. Dr. Aziz Akgül, su israfını azaltmak için vatandaşlar tarafından günlük hayatta alınabilecek önlemlerden bahsederek konuşmasını sürdürdü.

FATURALAR YÜZDE 50 AZALACAK

Akgül, sebze ve meyvelerin temizliğini sağlamak için akan suyun altında yıkamak yerine su dolu olan bir kapta bir süre bekletilebileceğini ve bu işlemin ardından artan su ile çiçeklerin sulanabileceğinibelirtti. Bunun yanı sıra, haşlama yumurta sularını da lavaboya dökmek yerine soğutup çiçeklere dökülebileceğini hatta bu işlemin çiçekleri de canlandıracağını açıkladı.

Vatandaşlara öncelikle bulaşıkları elde yıkamamaları gerektiğinisöyleyen Akgül, kirli bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce dakikalarca sudan geçirmek yerine suda bekletmelerini ya da direkt makineye koymalarını ve son olarak bulaşık ve çamaşır makinelerini tamamen dolduktan sonra çalıştırmalarını tavsiye etti.

Akgül’ün hem su faturasının az gelmesini sağlayacak hem de tüm dünya için önemli olan su tasarrufunu yapmanıza yardımcı olacak diğer önerileri şu şekildedir;

-İdeal duş süresi 10 dakikadır, bu süreyi aşmamaya çalışın.

-Diş fırçalarken, tıraş olurken, el yıkarken musluğu hep açık bırakmayın. Tercihendüşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın. Su israfını önlemek adına kullanılan en popüler tekniklerden biri olan“3-7-10 kuralı”na uyun.Yani ellerinizi yıkamak istediğinizde ilk olarak musluğu açın ve ellerinizi yalnızca 3 saniye ıslatın. Ardından ellerinizi sabunlayın ve ovalayın. Son olarak ellerinizdeki sabunu 7 saniyede durulayın. Böylece yüzde 50’ye yakın su tasarrufu yapabilirsiniz.

-Daha az miktarda su kullanarak bahçe bakımı yapmak için sulama aparatları kullanın.

-Tuvaletleri ve muslukları su kaçağı veya sızıntılara karşı sürekli kontrol edin veya ettirin.

-Sifon her çekildiğinde 9 litre su harcandığı için gereksiz durumlarda sifonu kullanmayın.

-Su sayacınızı kontrol edin veya ettirin.