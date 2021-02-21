Bu Haber İnternetten Alışveriş Yapan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Sisteme Geçildi!

Günümüz teknoloji dünyasında hayatımızın içindeki her şey dijital ortamdan ilerler oldu. Bu işlerden birisi de ticaret… Her yıl daha da popüler hale gelen ve git gide daha fazla insana hitap eden e-ticaret, 2020 Mart ayında başlayan pandemi dönemi ile birlikte iyice popüler ve yaygın bir hal aldı. Müşteriler online alışverişlerde sık sık dolandırıcılıkla ya da satılan üründen farklı ürün gönderilmesi gibi sorunlar yaşıyor. Bu nedenle e-ticaret ile ilgili yeni düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Televizyon reklamı aracılığı ile satılan ürünlerin yanı sıra e-ticaret sitelerinden satılan ürünlerle de ilgili yeni bir düzenleme yani uygulama geldi.

E-ticaret siteleri aracılığıyla yapılacak alışveriş ve alınacak ürünlere karşı yayımlanan yeni düzenlemenin temel amacı tüketiciyi korumak… Yeni düzenleme kapsamında herhangi bir e-ticaret sitesi hakkında bir şikayet olsun ya da olmasın, Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi, ürünleri elektronik bir platformda inceleyecek. Bahsi geçen düzenleme ve denetleme sistemi, güven vermeyen ya da uygunsuz bulunan ürünlerin satış sayfasına erişim engeli getirecek ve bu sayede alıcıyı güvensiz ya da riskli alışverişlerden kurtaracak.

Yeni gelen düzenleme ile beraber sistem sadece ürün özelinde değil genel platform bazında da inceleme yapacak. Güven vermeyen ama revaçta olan e-ticaret mecralarına da bu kapsamda erişim engeli getirilebilecek.

Bunların yanı sıra yeni gelen düzenleme kapsamında satışı “güvensiz” olarak belirtilen ürünlere uyarı işareti, sistem tarafından konulabilecek. Yetkili kuruluşa uyarı işareti koyması için 24 saat süre verilecek. Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetim Merkezi Destek Sistemi’nin güvensiz olduğunu tespit ettiği ürünlere erişim engeli gelmemesi ya da uyarı işareti koyulmaması durumunda kuruluşa yaptırım uygulanacak. Bunun sonucunda e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kişiler, potansiyel risklere karşı bilinçlendirilecek.