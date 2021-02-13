Bu Haber Evlileri Yakından İlgilendiriyor: Sevgililer Gününü Unutmak Boşanma Gerekçesi!

Sevgililer Günü, bu yıl ilk defa koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde geçecek olan sevgililer günü, birçok evli çiftin ve sevgilinin heyecanla beklediği bir gün. Bazıları için, sevgililer günü gibi özel günleri hatırlamak zor olsa da, Avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin konuyla ilgili insanları uyardı ve 2016 yılında Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’nin sevgililer günü, evlilik yıldönümü ve diğer özel günlerin hatırlanmaması ve sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasının boşanma nedeni sayıldığına dikkat çekti.

‘Evlilik adı altında bir birlik oluşturulması gerekiyor’

Sosyal medya paylaşımları delil

Zerrin Arslantaş Arpaşin, konuyla ilgili açıklamasında “Türk Medeni Kanunu'nun madde 166 uyarınca, evlilik biriminin temelinden sarsılması bir boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararla sürekli olarak eşini, özel günlerde yalnız bırakan, düğün, davet ve benzeri organizasyonlara katılmayan eşlerin kusurlu olduğuna karar verdi. Buna göre sevgililer günü, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günleri hatırlamamak, eşlerden birinin katıldığı düğün ve benzeri organizasyonlara diğer eşin katılmaması boşanma gerekçesi olarak görülebiliyor. Evlilik adı altında bir birlik oluşturulması gerekiyor. Bu birliğin de maddiyat değil maneviyat yönden kuvvetli olması, eşlerin birlikte vakit geçirmesi, birbirine zaman ayırması önemli bir rol oynuyor. Düşünün ki bir davete katılmışsınız, herkesin eşi var ancak sizin eşiniz yanınızda değil. Tabi ki bu psikolojik olarak eşi de etkiler. Bu da bir süre sonra evlilik birliğini temelden sarsar” dedi.

Bu konularla ilgili sosyal medya paylaşımlarının delil kabul edildiğini belirten Arpaşin, “Herkes her anını sosyal medyadan paylaştığı için özel günlerdeki paylaşımlar da delil sayılabilir. Özellikle sevgililer gününde, doğum gününde yalnız olduğuna dair yaptığı bir paylaşım, yalnız olduğunu ima edecek bir yorum veya eşler arasında yalnız kaldığına dair, özel günün kutlanmadığına dair bir mesajlaşma delil olarak kullanılabilir” dedi.