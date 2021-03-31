Bu Haber Çocuğu Özel Okulda Okuyan Tüm Velileri İlgilendiriyor! Bu Parayı Geri Alabilirsiniz

Birçok veli özel okullara verdiği ücretin iadesini talep etti. Hatta olaya Millî Eğitim Bakanlığı’na kadar gitti. Millî Eğitim Bakanlığı da olaya atınca orta yol bulunmaya çalışındı. Veli ve eğitim kurumları arasından problemler ise hala devam ediyor. Birçok veli öğrencilerin derslerden %100 verim almadığını ve başarılının düştüğü iddia ederek ödemelerinin iadelerini talep ediyor.

Konu hakkında rapor ise İzmir Tüketici Hakem Heyeti tarafından açıklandı. Bu koşullar altında veliler ödemelerinin bir kısmını geri alabilir. İşte tüm detaylar haberimizde…

Birçok veli kayıt sırasında salgın olmasına karşın servis, yemek, kırtasiye ve benzeri masrafları da ödediler. Fakat Tüketici Heyetinden gelen açıklamaya göre veliler bu ödemelerin bir kısmını geri almakta haklılar. Haklarını arayan yüz binlerce veli ise şimdi bu konuyu araştırıyor.

VELİLER VE OKUL ARASINDAKİ PROBLEM DEVAM EDİYOR

Salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi veliler ve özel okullar arasındaki çatışmaların başlamasına neden oldu. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılarının düşmesi ve uzaktan eğitim sürecinde tam eğitim alamamaları nedeniyle veliler ücretler de iade istiyor. Fakat birçok özel okul buna karşı. Hala daha eğitimin devam ettiğini ve öğretmenlerin maaşlarını ödendiğinin altını çiziyorlar. Anlaşmazlık da gün geçtikçe büyüyor.

ÜCRETLERİN BİR KISMI ALINABİLİR VELİLERİN DİKKATİNE

İzmir Tüketici Heyet Bakan Vekili Avukat Ertan ise veliler için oldukça önemli bir ifadenin altını çizdi. Ertan, okul ücretlerinin bir kısmının veliler tarafından geri alınabileceğini aktardı.

Okul kayıtlarında ailelerin eğitim dışında yıllık yemek, servis, kırtasiye gibi ücretleri ödediğini belirten Ertan, bu konuda bir rapor yayımladıklarını açıkladı. Buna göre okul veliler ücretlerin bir kısmını geri alma hakkına sahip.

%30 HATTA %55’LİK KISMI ÜCRETİN GERİ ALINABİLİR!

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre okulların pandemi de yaklaşık %30 ila %55 arasında giderleri azalmış durumda. Fakat buna karşın veliler dönem başlarında tam okul ücreti ödediler.

BELLİ BİR MİKTAR ÜCRET İADESİ GERÇEKLEŞMELİ

Avukat Ertan özel okulların tüm bu gerçekler ele alındığında belli bir miktar ücret iadesi yapması gerektiğini vurguladı. Birçok okulun salgın döneminde indirime gitmediği gerçeği hesaba katıldığından velililer tam para ödemiş durumda. Fakat özel okullar indirime gitmezken kısa çalışma ödeneğinden faydalanan birçok kurumun öğretmen maaşlarına ayırdığı bütçe oldukça azaldı. Bunun yanında yemek ve servis ücretlerini alan bazı kurumlarda bu kalemlerde yine oldukça büyük bir avantaj konumuna geçti.

Bu nedenle 10 bin liranın verildiği bir okul eğer %30 tasarruf sağladıysa pandemi döneminde veliye 3 bin lira iade edilmesi kararı aldıklarını açıkladılar.

BİRÇOK VELİ ŞİKAYETÇİ

Avukat Ertan, iki ayda bir toplantı yaptıklarını ve her toplantıda buna benzer konuların ele alındığını açıkladı. Her oturumda en az bu konuyla ilgili 40 dava geldiğini belirtti. Ülkemizin farklı şehirlerinde de durumlar benzer. Birçok veli pandemi döneminde ta yatırdıkları özel okul ücretlerinin bir kısmının iadesini talep ediyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 21:01