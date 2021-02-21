Bu da Oldu: İstanbul’da 2 Liraya Bir Bardak Ayçiçek Yağı, Tanesi 1,5 Liraya Bez!

Gazete Oksijen’in haberine göre Türkiye’de artan geçim sıkıntısı etkilerini farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. Gelen zamlarla fiyatı rekor üstüne rekor kıran ayçiçek yağını, Kuştepe’te bir markette insanlar bardakla alıyor.

Bir bardak yağ 2 TL

CHP’den tepki: Reel olarak büyüyen ekonomiyi göremedik

İstanbul Kuştepe’de insanların, ayçiçek yağını bardakla aldığı, aynı markette çeyrek paket margarinin 1,5 TL’ye satıldığı ve bebek bezlerinin de tane ile alındığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu haberi paylaşarak üstü kapalı şekilde Yiğit Bulut’u hedef alarak, “Sarayın Jölelisinin söylediği ‘Reel olarak büyüyen’ ekonomiyi göremedik ama, İstanbul Kuştepe'de Margarinin 4'e bölünüp, Bebek bezinin taneyle Ayçiçek yağının bardakla satıldığını gördük” dedi.