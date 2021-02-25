Bozcaada'da Huzur Dolu Bir Hafta Sonu Tatili (Ayapetro Butik Otel)

Çeşme, Bodrum, Marmaris'in kalabalığından yorulan tatilciler yeni tatil rotalarına yöneliyorlar. Bu süreçte son yılların en popüler tatil yerlerinden biri de Bozcaada oldu.Yaz aylarında saatlerce beklenilen feribot kuyrukları, otellerde boş oda kalmaması, tüm mekanların dolması Bozcaada'nın ne kadar büyük bir cazibe merkezi haline geldiğinin kanıtı. Üstelik şehir koronavirüs sürecinde de popülerliğini korumaya devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre Bozcaada'da son 3 aydır herhangi bir aktif vaka bulunmuyor. Bunu öğrenen tatilciler kış aylarında da tatil için Bozcaada'yı tercih etti. Bizlerde bu hafta Bozcaada'nın eşsiz güzelliklerini görmek için küçük bir gezi düzenledik.

BOZCAADA AYAPETRO BUTİK OTEL

Gezimizde konaklamak için her yıl tatilcilerin gözde mekanı olan Ayapetro Butik Otel'i tercih ettik. Pozitif kullanıcı yorumları, şehir merkezine yakınlığı, ferah odaları, virüs tedbirleri tercih yapmamızda büyük rol oynadı. Tatil sonunda da neden bu kadar tercih edildiğini kendi gözlerimizle görmüş olduk. Dilerseniz hep birlikte bu oteli diğerlerinden ayıran başlıca özelliklerinden bahsedelim.

Konumu : Ayapetro Butik Otel şehir merkezinin tam göbeğinde bulunuyor. Böylece herhangi bir araca ihtiyaç duymadan şehirde özgürce hareket edebiliyorsunuz. Şehrin tüm lokanta ve dükkanlarına sadece bir kaç adım yürüme mesafesinde. Üstelik limana yürüyerek 5 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

Temizlik : Otelin normal dönemde temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ettiği kullanıcı yorumlarından açıkça görülüyordu. Covid-19 döneminde ise ekstra önlemler alınmış durumda. Otel düzenli olarak dezenfekte edilirken, resepsiyon ve odalarda da birçok tedbir bulunuyor. Temizlik görevlileri ise her gün düzenli olarak odaların temizliğini gerçekleştiriyorlar. Geçmiş seyehatlerimizde maske bile takmayan otel personelleri görmüşken, Ayapetro Butik Otel temizlik konusunda bizlerden tam not almayı başardı.

Odalar : Bu otelde bütçenize göre bir çok oda seçeneği bulunmaktadır. Manzaralı ve manzarasız olmak üzere odalar iki kategoriye ayrılmış durumda. Tek kişilik odalar 10 metrekareden başlarken, çift kişilik odalar 15 ve 18 metrekare olarak değişiklik göstermektedir. Bozcaada otellerinde en büyük şikayetlerden bir tanesi eşyaların eski olmasıdır. Ayapetro Butik Otel'de ise bu durum tam tersi. Modern ve yepyeni eşyaların kullanılması konaklamayı daha da cazip bir hale getiriyor.

Konaklamamız sırasında odaların ferahlığı, temizliği ve eşyaların kalitesi bizlerden tam not aldı. Otel tercihinden önce dikkat ettiğim iki kullanıcı yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum:

"Otel yeni hizmete açılmış bir aile oteli. Biz çift olarak hem otelinin mimarisinden, işletme sahibinin misafirperverliğinden , kahvaltının çeşit ve güzelliğinden , otelin hijyeninden gayet memnun kaldık. Bir daha ki bozcaada gezimizde hiç düşünmeden kalabileceğimiz bi yer."

"Mekan harika odalar çok güzel ferah. Çalışanlar inanılmaz güleryüzlü ve samimi. Kahvaltı çok çeşitli. Otele girdiğiniz an her yer sabun kokuyor tertemiz. Çocuklada çok rahat kalınacak biryer. Çok merkezi yürüme mesafesinde merkezdesin zaten"

Karar vermemizde bu iki yorum oldukça etkili olmuştu. Söylemek gerekir ki gerçekten sonuna kadar haklılar.

Bahçesi : Otelin muhteşem güzellikte geniş bir bahçesi bulunuyor. Sabah saatlerinde camdan dışarıyı izleyebilir, kedi ve köpeklerin oyun oynadıklarına şahit olabilirsiniz. Bu güzel bahçe kışın pek kullanışlı olmasa da eminiz yazın tatilcilerin favori alanlarından biridir.

Yemek : Ayapetro Butik Otel'i rakiplerinden ayıran en önemli özellik sabah kahvaltılarına ve akşam yemeklerine gösterdikleri özen olabilir. Yemeklerde kullanılan tüm ürünler organik! Tatilimiz boyunca sabah kahvaltısında tükettiğimiz ev yapımı reçellerin tadı hala damağımızda. Üstelik organik ürünler tercih edilirken seçeneklerde herhangi bir azalmaya da gidilmemiş. Farklı peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, bal, tereyağı, reçeller derken kahvaltı menüsü tatilcilerden tam not almayı başarıyor.

Pandemi sürecinin stresi, koşuşturmaca, karantina uygulamları derken küçük bir Bozcaada tatili ruhumuza ilaç gibi geldi. Yaz aylarında adanın ne kadar güzel olduğunu hepimiz biliyorduk ancak kış aylarında ziyaret etmek apayrı bir tecrübeydi. Yaz aylarında adada eğlence hayatı daha ön plandayken, kış aylarında huzur olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kahvenizi yudumlarken saatlerce denizi seyredebilirsiniz. Yaz aylarında rüzgar güllerini ziyaret ettiyseniz birde kışın görmenizi tavsiye ederim. Bozcaada serüvenini geride bıraktıktan sonra rotamızı yeni yerlere çevireceğiz. Bir sonrası tatil yazımızda görüşmek üzere güvenle ve sağlıkla kalın.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 18:32