Böyle kaza görülmedi! 130 araç çarpıştı

Japonya'da 130 aracın karıştığı zincirleme kaza şaşkınlığa uğrattı.

Söz konusu ülkenin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda düşük hava sıcaklıklarıyla beraber yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bu durumun insanların günlük yaşamlarını kötü etkilediği görüldü. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Japonya'ya bağlı Miyagi eyaletinde bulunan bir otoyolda zincirleme kaza gerçekleşti. Söz konusu kazada 130 aracın çarpıştığı fark edildi. 200'den fazla yolcu ile sürücünün etkilendiği kaza herkesi şaşırttı. Kaza sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. En az 10 kişinin de kaza sonucu yaralandığı ifade edildi. Tıbbi müdahaleye gereksinim duyan kişilerin yakında bulunan hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Eyalet polisi, kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin neredeyse sıfıra kadar indiğini söyledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir Twitter kullanıcısı, söz konusu havada araba kullanmayı "bulutlarda gizlenmek" şeklinde nitelendirdi.

Otoyollar, kurtarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Bölgede bulunan yetkililer, eksi 4 derece altında vatandaşlara yiyecek, su, battaniye ve acil durum tuvaleti sağladı. Polis ekipleri, kar fırtınasına bağlı kazaların söz konusu bölgede yaygın şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Kazanın gerçekleştiği otoyolun açık bir alanda bulunduğu, bu nedenle şiddetli rüzgârların etkisini gösterdiği belirtildi. Hükümet, başbakanın kriz yönetim merkezinde bir irtibat bürosu kurdu.

Japonya'nın Hokuriku, Tohoku ve Hokkaido bölgelerinde vatandaşlara çığ ve buzlanma uyarısında bulunuldu. Trafiğe çıkan sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji yetkilileri, rüzgârın saatte 126 km hıza ulaşabileceğine dikkat çekti. Kar kalınlığının Hokuriku bölgesinde 50 santimetre, Tohoku bölgesinde 40 santimetre ve Hokkaido bölgesinde 30 santimetreye kadar çıkabileceği ifade edildi. Tohoku bölgesine bağlı Akita eyaleti, Iwate eyaleti ve Miyagi eyaletinde hızlı tren seferlerinden bazılarının iptal edildiği öğrenildi.