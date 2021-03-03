Bostancı: "HDP kapatılacak mı?" sorusunun yanıtı hukukta!

Son dönemde HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin tartışmalar gündemde.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanı Bostancı, hukuki değerlendirmelerin mahkemeler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bostancı, HDP (Halkların Demokratik Partisi) konusunda siyasi kanaatlere sahip olabileceklerini ve hukuki bakımdan da sadece yorum yapabileceklerini belirterek, yalnızca siyasetle ilgilendiklerini ifade etti.

"Demokrasinin kazanmasından yanayız"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) siyaseti "bir ucu terör örgütü PKK'ya diğer ucu ise demokrasiye giden bir ipin üstünde" yaptığına dikkat çekerek, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) olarak demokrasinin kazanmasından yana olduklarını ve siyasetin yalnızca millet ile ilişkiler ve millî irade aracılığıyla yapılması gerektiğini söyledi.

"HDP'de ikilem var"

Milletten oy isteyen ve TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) vekiller aracılığıyla bir temsiliyete sahip olan tüm siyasi partiler gibi HDP (Halkların Demokratik Partisi) için de demokratik kuralların işlediğini aktaran Bostancı, fakat PKK terör örgütü ile ilişkiler ve siyasetin üstünde bulunan vesayetin demokratik işleyişi değersiz hale getiren bir gölge yarattığını söyledi. Bostancı, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) söz konusu ikilemden bir türlü kurtulamadığını dile getirdi.

"Terör konusunda sessiz kalıyor"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) bu nedenle eleştirildiğini belirten Bostancı, söz konusu partinin terör olaylarına karşı sessiz kalmasının da tepki çektiğini ifade etti. Bostancı, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) bu eleştirilere karşı "Kürtleri özdeşleştirme" politikası yürütmeye çalıştığını ancak bu politikanın çok vahim olduğunu kaydederek, Türkiye'de Kürtlerin siyasette var olduğunu ve oylarını da rahatlıkla kullanabildiklerini, doğrusunun da zaten bu olduğunu söyledi.

"Sosyal kümelerin toplanmasıyla demokrasi güçlenir"

Türkiye'de bulunan siyasi partilerin sosyal kümeleri kendi bünyesinde bir araya getirmesiyle demokrasinin güçlendiğini aktaran Bostancı, söz konusu partilerin asabiye haline gelmesiyle demokrasinin hasara uğrayacağını dile getirdi.

"Yanıtı hukukta"

Bostancı, "HDP (Halkların Demokratik Partisi) kapatılacak mı?" sorusunun yanıtının siyasette değil hukukta aranması gerektiğine dikkat çekerek, konuyla ilgili yetkililerin inceleme ve değerlendirme aşamasından sonra kanıtlar aracılığıyla kesin bir sonuca ulaşacaklarını belirtti.

"Siyasi menfaatleri için iş birliği yapıyorlar"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) siyasi menfaatleri için iş birliği yaptıklarını aktaran Bostancı, ana muhalefet partisinin HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) konumuna ve terör ile demokrasi arasındaki net olmayan duruşuna ilişkin bir açıklama yapmadığını dile getirdi.

"Demokrasi için de aynısını yapmalı"

Bostancı, tüm siyasi partilerin istekleri doğrultusunda ittifak kurabileceklerini ve güç birliği yapabileceklerini belirterek, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) sık sık demokrasiden bahsettiğine işaret etti. Ana muhalefet partisinin HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile ilişkileri açısından da aynı tutumu sergilemesi gerektiğini belirten Bostancı, buna tanıklık edilmediğini söyledi. Bostancı, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) dostlarına yönelik ilgisinin birazını da demokrasi için göstermesi gerektiğini ekledi.