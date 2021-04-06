Boşanması için 40 Dakika Dövüp Kaynar Su Döktü Sonra Serbest Bırakıldı

Antalya’da yaşanan olayda Ahmet ve Mehmet U. isimli kardeşler, 36 yaşındaki enişteleri Ahmet Asrav’ı kız kardeşlerinden boşanmasını istemeleri sebebi ile 40 dakika boyunca dövdü. Eniştelerinin başına demir sandalye, cam şişe ve klavye ile vuran kardeşler, 36 yaşındaki adamın vücuduna kaynar su da döktü. Olay sonrası Asrav hastaneye kaldırıldı ve iki saldırgan kardeş ise emniyete ifade vermeleri sonrasında serbest bırakıldı. İki kardeşin eniştelerine saldırı anı güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken Ahmet Asrav’ın ise eşinden boşanmak istemediği açıklandı.

5 yıldır evli olan Ahmet ve Emine Asrav çifti Keper ilçesinde hayatlarını sürdürüyordu ancak önceki haftalarda çift arasında bir tartışma çıktı. Yaşanan tartışmadan haberi olan Emine Asrav’ın ailesi ile çiftin boşanmasını istedi. Asrav çiftinin ise boşanmak istememesi üzerine ağabeyler kız kardeşini aradı ve Emine Asrav’a son kararını sordu. Emine Asrav’ın tekrar boşanmak istemediğini söylemesi üzerine bu kez 2 ağabey eniştelerinin iş yerine gitti ve 36 yaşındaki adama saldırdı. İş yerine girdikleri an itibarı ile Asrav’a saldırıda bulunan kardeşler tezgah üzerinden atlayıp yumruk savurmaya başladı. Yumruktan sonra demir sandalye ile eniştelerinin başına darbe vuran kardeşler orada bulunan klayve ile de saldırdıktan sonra Ahmet Asrav’ın boynundan aşağı sırtına kaynar su döktü.

Yapılan ihbar üzerine ise Ahmet Asrav’ın iş yerine polis ekipleri geldi ve müdahalede bulundu. Eniştelerini dövdükten sonra anne ve babasının motosiklerine de tekme atan saldırganlar, Ahmet Asrav’ın motosikletten düşerek hafif yaralanmasına neden oldu. İhbar sonucunda olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ahmet Asrav’a iş yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralı hastayı hastaneye kaldırdı. Eniştelerine 40 dakika boyunca şiddet uygulayan, boynundan sırtına kaynar su döken 2 ağabey ise emniyette ifade vermeleri sonrasında serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 17:19