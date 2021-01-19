BÖRÜ 2039 Özel Yapım Geliyor!

Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli platformlarından biri olan BluTv dijital platformdan efsane bir yapım daha geliyor!

Daha önce de izlediğimiz BÖRÜ serisine bir yenisi daha ekleniyor. BÖRÜ 2039 şimdiden birçok kesimin ilgilisini toplamayı başardı.

Daha önce mini bölümleri ve sonra da sinema da filmi ile BÖRÖ serisini birçoğumuz izlemiş ve beğenmiştik. Ülkemizin bazı gerçeklerini ele alan milliyetçi duygularda donatılan dram ve macera serisine bir yenisi daha yolda!

KARANLIK VE NEFES KESİCİ

BÖRÜ 2039 ile birlikte hem karanlık hem de nefes kesici bir yapım yolda diyebiliriz. Yapımcı ve yönetmen koltuğunda ise Alper Çağlar yer alıyor. Aksiyon ve dramının birleştiği BÖRÜ serisi kaldığı yerden devam ediyor.

“Tarih Tekerrür Değil, Kafiyelerden İbarettir”

Aynı zamanda seride daha ilk bölümlerden aşina olduğumuz yönetmenler Can Emre ve Cem Özüdüru da yer alıyor. Yine kendisini Amerikan bağımsız aksiyon sinemasında kanıtlanmış olan Ahmet Atalay da yönetmen olarak serinin kadrosunda yer alacak.

Seri ise en son bölümden tam 25 sene sonrasını konu aldı. Börü 2039 serisinde dünya 2039 yılında ve oldukça değişmiş. Birbirinde esrarengiz olaylar ve kötülükler devam ediyor. Farklı bir evren gözler önümüze seriliyor. Merakla beklenen dizi ise ittifakların ve barışın olmadığı evrende insanların tehlikeli şekilde yaşadığı bir hikâyeyi gözler önüne sürecek.

Aynı zamanda seride teknolojinin ilerlemiş ve kötü şekilde kullanışmış olması gibi ileride olabilecek olası konulara da değinilecek. Dizinin içeriği konusu ise şu an tam olarak belli değil.

OYUNCU KADROSU

Dizinin içeriği gibi oyuncu kadrosu da sır gibi korunuyor. Yapımcıların hangi aktörlerle anlaşma içinde olduğu ya da görüştüğü henüz bilinmiyor.

ULUSLARARASI BİR YAPIM

Alper Çağlar, eş zamanlı olarak devam edecek sinema filmi İlk Göktürk’te kullanılması beklenen yeni sinematografik yatırımların aynı zamanda BÖRÜ 2039 içinde kullanılması bekleniyor. Projede aynı zamanda uluslararası konuların da olacağı ve çok dilli olacağı açıkladı.

Seri ise şu anlık 6 bölümden oluşacak gibi görünüyor.